El Aquapark de Cerceda espera reabrir y esquivar la cuarta ola

La cola para disfrutar del Aquapark de Cerceda se hizo “más grande” durante la pasada temporada estival: no ante una mayor afluencia, pues su aforo disminuyó, sino por la distancia interpersonal que predominó en esas instalaciones con motivo del coronavirus. Ahora, tras un año pandémico, esperan reabrir como lo hicieron entonces.

El abordaje del SARS-CoV-2 trastocó muchas cosas en este destino turístico de 35.000 metros cuadrados. Tuvieron que ampliar la capacidad del espacio, mientras aprovisionaban diferentes puntos con gel desinfectante y contrataban a más personal para asegurar que se cumpliesen las normas implantadas.

“Abrimos con normalidade, entre comillas, cun protocolo de Sanidade ao inicio e mais durante a tempada, onde sobre todo o que modificamos foi a entrada”, indican fuentes del ayuntamiento coruñés, ya que el recinto es gestionado por este municipio. Así las cosas, “a xente tiña que facelo con máscara”, la cual debía usar para moverse por las zonas.

En este sentido, como “o parque estaba delimitado dentro do recinto onde está situado” lo que hicieron fue “abrir todo” este. Con ello, “o xardín no que está situado agora forma parte do parque”, una estrategia para ganar “moito máis espazo”, permitiéndoles que los grupos que acudían estuviesen “situados lonxe” respetando “as medidas”.

Pese a aumentar el terreno vieron reducido su aforo, que se contrajo un 50 % para todo su conjunto. De igual modo, este también se acotó para “cada piscina”. “Nos baños reforzamos o persoal, porque facíase limpeza cada hora”, añaden, recordando que además lo ampliaron “para vixiar e informar á xente de que mantiveran as distancias”.

Con la intención de garantizar la higiene y seguridad dentro del recinto, se apostó por el “uso de hidroxeles no acceso a todas as atraccións”, junto a la distancia, puesto que en las instalaciones acuáticas el empleo de la mascarilla no era obligatorio. En parte totalmente lógico, pues si esta se moja su eficacia disminuye.

Finalmente, otra medida que tomaron fue adelantar el horario de apertura, que pasó de las 12.00 a las 11.30 de la mañana. Gracias a este margen temporal, “a xente situábase na súa zona, entraban de xeito ordeado e despois, ás 12.00, xa podían facer uso do parque ata as 20.00, coma sempre”, apuntan.

COMPORTAMIENTO Y EXPECTATIVAS. “Contamos que este ano sexa completamente igual”, admite Sonia Bocija, técnica del Área de Cultura y Turismo de Cerceda. “A sensación que temos, obviamente é que tivemos moita menos xente que un ano sin pandemia, sobre todo no mes de agosto”, remarca además, reconociendo que “foi un mes moi flouxo cando debía ser o máis forte”.

Aun así, esta profesional mantiene que “a xente que veu marchou contenta”: “Todo o mundo nos dixo que se sentiu moi seguro, que disfrutou prácticamente sin lembrar que estábamos en pandemia, a pesar de que todo o mundo ía coa máscara”.

El Aquapark, que abrió desde junio hasta la primera semana de septiembre, cuando empezó a pronunciarse el repunte que desembocó en la segunda ola, echó de menos las fiestas “de fin de curso, de concellos ou campamentos e excursións”.

Ahora, Sonia cree que “a normativa vai a ser a misma aínda que para verán, pois claro, entendemos que entre o 60 % e 70 % da poboación vai estar vacunado”. “Non sei se iso nos vai influír ou non, esperemos que si, pero polo menos é importante que nos deixen abrir”, sentencia.

Y es que, por el momento, están “á espera” de que la Xunta determine cómo será el próximo estío para este rincón de A Coruña, puesto que ahora mismo no está permitido acudir. “No DOG non o contemplan”, señala, aun destacando que las normativas van y vienen: “Supoño que tamén a partir do 9 de maio, que finalizou o estado de alarma, pois tamén haberá novos cambios”.

“Non sabemos como vai influír”, comenta asimismo Sonia sobre el último anuncio de Pedro Sánchez que tanta polémica ha desatado entre las comunidades autónomas. Solo prevén abrir sus puertas “a mediados de xuño”, a falta de menos de dos meses, aunque todavía se encuentran en pausa, deseando que las próximas olas que lleguen sean únicamente las de sus piscinas.

“Entendemos que nos van permitir abrir coas mesmas restriccións e pouco máis”, añade la técnica del concello coruñés, comentando que las personas ya comienzan a interesarse por su futuro disfrute: “Xa temos algúns correos ou chamadas onde nos preguntan para vir algún cole, vemos que a xente xa empeza a preguntar se vai poder vir”.