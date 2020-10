El confinamiento de Santiago no está previsto...“a día de hoy”

La Xunta de Galicia no tiene previsto “a día de hoy” el confinamiento perimetral de Santiago y cree que la evolución negativa en la capital gallega puede frenarse si se logra “controlar los brotes en pisos universitarios”.

Eso sí, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, Alberto Núñez Feijóo puso con fuerza el foco en estas fiestas universitarias y advirtió seriamente de que, si las medidas tomadas no son suficientes –como la prohibición de reuniones de más de diez personas que no convivan–, el comité clínico puede proponer nuevas decisiones.

“Esas reuniones de no convivientes se pueden reducir a cinco”, ejemplificó, en referencia a alguna de las medidas “posibles” que, de continuar con la línea actual, sería “lógico” intensificar.

Del mismo modo y, aunque subrayó que hoy no está previsto el cierre de la capital gallega y que confía en que se pueda controlar la evolución de la covid-19 para “mantener la actividad económica” en la ciudad, también esgrimió que, si llegado el momento se tiene que dar este paso, se hará. “Lo anunciaríamos con antelación”, afirmó.

No en vano, en su intervención inicial en la que repasó la situación epidemiológica de la comunidad, el presidente recalcó que, tras Ourense y los otros municipios de esta provincia que ya están con cierre perimetral, el estado de la ciudad compostelana es el que más preocupa a la Administración gallega.

A modo de argumento, se refirió a los datos de incidencia acumulada. “El número de casos en Santiago en los últimos siete días es de 140 por 100.000 habitantes frente a los 82 de la media gallega y de 200 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días frente a los 137 de la media gallega”, detalló

COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO. Feijóo defendió que en el caso de la capital gallega y de su alcalde, el socialista Xosé Sánchez Bugallo, hay una colaboración “activa” para intentar localizar fiestas de estudiantes y “actuar con contundencia” ante las mismas.

Igualmente apeló a endurecer la ordenanza para disuadir a los jóvenes de seguir participando en este tipo de fiestas con reflexiones como que podrían hacer frente a la sanción “poniendo cinco euros cada uno” porque “la multa es pequeña”. “Tiene que ser más contundente”, esgrimió, en la misma jornada en la que Bugallo ratificó que se incrementarán las multas.

Asimismo, el también líder de los populares rechazó y abogó por “volver a repensar” que las multas puedan fijarse en función de franjas horarias. “El riesgo de contagio desde el punto de vista sanitario es el mismo a las 11 de la noche que a las dos de la madrugada”, alegó.

MENSAJE A LOS JÓVENES. Finalmente, preguntado por si lo que está fallando para la evolución del covid en Galicia es la actitud de los jóvenes, Feijóo incidió en que las condiciones físicas de este colectivo pueden favorecer que la enfermedad se pase de forma asintomática o con carácter leve, lo que provoca “la sensación” de que no se contagia.

Sin embargo, apeló a extremar la prudencia y recordó que “la prioridad” de los jóvenes es preservar “la salud y la vida” de sus padres y abuelos, para los que podría tener consecuencias fatales sufrir el virus. “Es imprescindible recordarlo”, zanjó.

“LAS AULAS NO SON UN ELEMENTO DE RIESGO”. Finalmente, sobre el papel de las universidades, destacó que los protocolos y su aplicación son “correctos”. “Las aulas no son un elemento de riesgo, sino el ocio personal y dentro de los domicilios de los estudiantes. Hay ciudades que tuvieron que poner toque de queda, espero y deseo no tener que llegar a esta situación”, finalizó.

Una línea que coincide con la del conselleiro de Sanidade, Julió García Comesaña, que cada vez que tiene oportunidad incide en que el “momento crítico” de las reuniones es aquel en el que la gente se quita la mascarilla.