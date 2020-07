El Defensor se queja: ‘pasan’ de las residencias

DENUNCIA. El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, señaló que la institución no recibió “prácticamente” respuesta adecuada de las comunidades autónomas en relación a las sugerencias realizadas ante la situación que vivieron las residencias de mayores durante la pandemia del coronavirus. Precisó, no obstante, que no ha pasado mucho tiempo dado que hizo las sugerencias en abril y ha avanzado que se dará debida cuenta de las mismas en el informe correspondiente a 2020.

Tal y como ya hiciera en el Congreso, Fernández-Marugán recordó que recomendaron a las autonomías el refuerzo de la asistencia sanitaria, la dotación de equipos de protección a todo el personal, suplir las bajas laborales, garantizar la información a las familias, permitir que los mayores no contagiados pudieran volver con las familias durante la crisis sin pérdida de la plaza y adoptar protocolos que facilitasen a los familiares la despedida del residente terminal. “Eso está ahí, en manos de las comunidades autónomas”, reiteró Marugán. m.a.A.