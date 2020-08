El juez Villagómez anula las nuevas medidas covid en Madrid por invalidez legal

La prohibición del ocio nocturno, de fumar en las calles o de superar las 10 personas en reuniones de amigos, entre otras medidas anticovid, han sido consideradas nulas en el día de ayer por el magistrado sustituto del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid, Alfonso Villagómez.

El profesional anuló este viernes la orden del Gobierno regional madrileño por entender que la normativa autonómica no se puede aplicar ni tiene vigencia alguna si no hace referencia a una Orden Ministerial recogida y publicada previamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

De este modo, aunque desde el pasado lunes el Gobierno gallego ha hecho efectivas estas medidas, tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia, obligando al cierre de discotecas, a no consumir alimentos en transporte público o a mantener la mascarilla incluso en bares, estas normas no tienen valor legal, al no estar citadas en el BOE.

“La publicación es el acto por el cual la norma jurídica aprobada y sancionada se da a conocer a quienes deben cumplirla (los ciudadanos). Y, desde ese momento empieza su vigencia”, versa el auto al que ha tenido acceso EL CORREO GALLEGO.

Asimismo, para el magistrado Villagómez no cabe duda de que cualquiera de estas medidas sanitarias aplicadas son privativas de la libertad y los derechos individuales de las personas, y un Ejecutivo autonómico “no puede limitar estos derechos si no se declara previamente un estado de alarma”, sentencia.

CONSUMO DE ALCOHOL Y USO DE MASCARILLA. Entre las principales modificaciones que la Orden 1008/2020 de 18 de agosto de la Comunidad de Madrid presentaba sobre la Orden 668/2020 de 19 de junio, se encontraba la mayor vigilancia del consumo de alcohol en la vía pública.

Además, también atañía a la necesidad de que todas las personas mayores de 6 años usen mascarillas de manera obligatoria en la vía pública, en espacios al aire libre y cerrados de uso público, con independencia de que se pueda garantizar la distancia.

REDUCIR LOS ENCUENTROS SOCIALES Y NO FUMAR EN PÚBLICO. Por otra parte, ya en el ámbito social, la orden abogaba por reducir los encuentros familiares y con amigos, limitándolos a un máximo de 10 personas.

En este sentido, también se prohibía fumar en la vía pública y en espacios al aire libre, incluidas terrazas de establecimientos de hostelería, sin una distancia de 2 metros.

OCIO NOCTURNO. Los establecimientos de hostelería y restauración limitaban su aforo al 75% y reducían horarios no más allá de la 1.00 horas de la madrugada, pero los locales nocturnos directamente debían cerrar.

LA RESOLUCIÓN SERÁ RECURRIDA. Esta resolución judicial suspende la aplicación de las medidas anunciadas la pasada semana por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, al no haber sido ratificada.

Con todo, el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ya anunció que recurrirá la decisión judicial y que pedirá una aclaración al auto. Villagómez es “consciente” de que el coronavirus “dejó al descubierto problemas normativos”.