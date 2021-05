El ocio nocturno se está planteando como opción para controlar multitudes

Santiago. Altas horas de la madrugada. Jóvenes agolpados en los parques de una gran ciudad con botellas en la mano. Discotecas cerradas. Esto perfectamente podría ser la imagen de una noche compostelana en el año 2010, cuando el cierre de los locales a las cinco dejaba a cientos de jóvenes desperdigados por la ciudad tomándose una última copa en la calle antes de irse a casa. Pero no, es la imagen de estos últimos días, después de más de un año sin ocio nocturno. Y, con o sin, lo cierto es que el panorama no ha cambiado nada. Por ello, ¿tiene sentido seguir cerrándolo?

“No tiene sentido tener el ocio nocturno cerrado si luego todo el mundo se va a sus casas sin ningún tipo de normativa de seguridad”, asegura el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Pontevedra, César Ballesteros, que cree que tal y como se están dando las cosas “sería más seguro tener el ocio nocturno abierto”. “Tiene más riesgo que un restaurante, sí, pero mucho menos que una casa”, argumenta.

En este sentido, demanda que, al menos, se incrementen los controles nocturnos en las ciudades. “A mí me hace gracia porque la policía no está ahí en esos momentos en que hay reuniones y botellones en las calles, pero sí al día siguiente están en un local diciendo que hay una mesa que no tiene cartel, que hay una de más o una de menos o que un cliente no tiene puesta la mascarilla”, cuenta Ballesteros.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SANITARIA EN UN LOCAL RECAERÍA SOBRE SU PROPIETARIO. La presidenta de la asociación Hostalería Federada Galega (Hosfega), Elena Vitoria, por su parte, ha incidido en que la reapertura del ocio nocturno con la mayor brevedad posible “es la única opción” para evitar el botellón y las reuniones en las calles.

“Lo que ha sucedido este fin de semana pone de manifiesto dos cosas: por un lado, la estupidez humana; y, por otro, la necesidad de reabrir la actividad nocturna desde ya”, considera la hostelera, que cree que solo así podrá establecerse “un control sobre los establecimientos y poner una serie de normas de obligado cumplimiento en ellos”. De esta forma, el propietario de cada local sería el responsable último del cumplimiento de esas medidas, de manera que solo él tendría que pagar el hecho de saltarse la normativa, y no todo el sector, como está sucediendo en la actualidad.

Por otra parte, Vitoria cree que “hay que buscar un equilibrio entre medidas sanitarias y económicas”, de manera que “no perdamos dinero” con la reapertura, porque si se limitan demasiado los horarios, por ejemplo, seguirá sin compensar el abrir la puerta.

Y, aunque esa reapertura, “efectivamente, parece más cercana, porque se respira cierto nerviosismo que hace prever que podrá llegar la buena noticia”, aún a día de hoy no hay medidas concretas sobre la mesa que den a los locales una idea de cómo se llevaría a cabo ni cuándo.

COMESAÑA: “YA HEMOS AMPLIADO HORARIOS” PARA EVITAR ESTAS ESCENAS. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, fue preguntado este lunes en una de las charlas socio-sanitarias de Europa Press en Madrid sobre si una próxima reapertura del ocio nocturno no sería más conveniente para evitar este tipo de actitudes en la calle. O, al menos, si un aumento del horario de los bares también podría llegar a frenar estos comportamientos.

Se mostró tajante: “Ya hemos ampliado la hostelería para que la gente saliera más tiempo a los locales y, luego, se fuese a sus casas”. Como esto no está sucediendo y era previsible, “lo hemos complementado con una medida de prohibición de reuniones de no convivientes más allá de la una” –pendiente de ratificación por el TSXG–.