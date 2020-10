El porcentaje de positivos en el cribado de la USC es del 1,2 % antes de confirmarlos por PCR

Después de ponerse el foco en los estudiantes universitarios como causantes del aumento de contagiados de covid-19, los resultados parece que no confirman esa tesis.

Y es que el cribado que la Universidade de Santiago realiza a instancias de Sanidade (igual que en las otras dos instituciones públicas gallegas) entre todos sus estudiantes de grado, máster y doctorado revela que se confirman positivos el 1,2 por ciento.

Los resultados son provisionales y podrían reducirse todavía más porque, al ser test serológicos de doble banda, el posible positivo que dé ha de ser confirmado con una prueba PCR, de la que ya se encarga el Sergas.

El gerente de la USC, Javier Ferreira, aseguró ayer que el ritmo de pruebas diarias en Compostela es de 3.000 y la previsión es rematar el cribado masivo este viernes en el campus de Santiago, ayer en el lucense. En cuanto a la respuesta del alumnado, Ferreira la califica de “muy buena”.

Calcula que la asistencia es de alrededor del 70 % de los citados, pero aclara que los test serológicos se realizan a estudiantes de grado, máster y doctorado. La mayoría de estos últimos están en sus casas y no se desplazan hasta la capital de Galicia para las pruebas. Sin datos concretos, cree que el porcentaje de alumnado de grado “sería mucho más alto” y que podría rozar el 90 %, manifestó ayer.

El operativo del campus santiagués se trasladó al pabellón deportivo de la USC, después de que los primeros días la extracción de sangre se realizase en la Facultade de Químicas y la Residencia Burgo das Nacións.

En este sentido, Ana Silveira, decana de la Facultade de Enfermería, aseguró que la ubicación es mucho mejor, porque tienen mucho más espacio para que los universitarios puedan esperar los 15-20 minutos que tardan los resultados sin aglomeraciones, con los números de mesas marcados en las gradas y bien separados. En el pabellón hay 40 puestos de extracción.

La responsable destacó la fluidez con la que funciona el operativo y la importante labor social de los voluntarios que llevan a cabo el cribado. Son alumnos de 4º de Enfermería los que llevan a cabo la extracción y los de 2º curso colaboran para notificar los negativos, además de voluntarios covid para informar de las entradas y las salidas.

Ana Silveira reconoce estar “muy satisfecha” de la organización del operativo en tan solo 48 horas, una iniciativa que parte de Sanidade, que envió los test, “pero todo el peso del cribado lo lleva la USC”.

Pero también echa de menos “la visita de alguna autoridad sanitaria por parte de la Consellería, un reconocimiento y un apoyo moral por parte de la Xunta”. Considera que están perdiendo días de prácticas, muy importantes para su formación, que también quieren recuperar en los hospitales en períodos sin sobrecarga de alumnos, como las Navidades.

La decana concluye que los resultados provisionales demuestran que “no son los universitarios el vector más importante de contaminación”, como se dijo en algún momento. “El foco no está aquí”, añade, para insistir en que “es una lectura muy importante, no por decir que no son el foco, sino porque hay que buscar en otro sitio. El cribado ayuda para ver por dónde no van los tiros”. La mayoría del alumnado estaba dolido porque se les culpaba a ellos.