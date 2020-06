El PPdeG censura el reparto de los 16.000 millones y que se “penalice” a Galicia por su “buena gestión”

SANTIAGO DE COMPOSTELA. E.P. El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, ha cargado contra el reparto que el Gobierno central ha hecho entre las comunidades de los 16.000 millones de euros para afrontar los gastos derivados del coronavirus y ha advertido que Galicia “no puede ser penalizada” por ser una de las autonomías “con mejor gestión de la pandemia, por tener un buen sistema de atención a domicilio y por haber actuado con agilidad y anticipación con las residencias integradas”.

En rueda de prensa telemática, Tellado ha explicado que los populares se oponen a los criterios de reparto de estos 16.000 millones de euros anunciados en el Consejo de Ministros, ya que se cambian los utilizados hasta ahora tanto en el reparto del fondo aprobado en marzo como en el vigente sistema de financiación autonómica.

De hecho, en marzo, la población protegida tenía un peso del 80% mientras que ahora se reduce a menos del 40%, menos de la mitad. “Esto perjudica a Galicia porque reduce el peso del envejecimiento, que es precisamente la población que mayor inversión sanitaria precisa”, ha remarcado, antes de añadir que la propuesta es “totalmente insuficiente” para la Comunidad.

El dirigente popular ha recordado que esta queja la han expresado otras comunidades de distinto signo político y ha criticado con especial intensidad que para repartir los recursos sanitarios el Gobierno “solo se tenga en cuenta el gasto hospitalario” sin atender a la atención domiciliaria, a las residencias integradas o a la Atención Primaria.

“Una vez más, no pedimos más fondos que nadie, pero sí que no se nos discrimine por haber gestionado esta crisis con rigor”, ha insistido Tellado, quien también ha urgido soluciones para Alcoa y el resto de electrointensivas, y que no se “ataque” a las empresas gallegas ubicadas en el dominio público marítimo-terrestre.

“DEFENDER LOS INTERESES DE GALICIA”

También ha criticado la actitud de la Subdelegación del Gobierno y de los socialistas en Ourense por “frenar las ayudas directas a los autónomos de la provincia”. “Si los socialistas gallegos no quieren ser parte de la solución a los problemas de sus vecinos, al menos les agradeceríamos que no pusieran más trabas a los que sí queremos ayudar a salir de la crisis”, ha advertido.

De hecho, ha manifestado que los populares desearían que todas las fuerzas de la oposición se uniesen a la Xunta y al PPdeG para “defender los intereses de Galicia” como es “su obligación”, en cuestiones como el reparto de los 16.000 millones de euros, Alcoa, o las empresas ubicadas en el dominio público marítimo-terrestre.