El Sergas ya supera doscientos casos hospitalizados y 21 en uci

··· Los sindicatos policiales SUP, CEP, UFP y SPP convocaron para este martes una concentración, a las 12.30, ante la Delegación del Gobierno en Galicia, para exigir que se hagan pruebas para detectar posibles casos de coronavirus entre los agentes. En un comunicado, denuncian “un nuevo atropello de la Administración” con los policías nacionales, sus familias y los ciudadanos gallegos, aludiendo al brote “que ha afectado no solo a policías de la Unidad de Intervención Policial con base en Vigo, sino que se ha extendido a sus familias”. A pesar de que algunos agentes presentaban síntomas, no se tomaron medidas y ordenaron que continuaran trabajando en las calles de Vigo, aseguran, con el consiguiente peligro de contagio.