El virus que trajo menos flores pero más muertes

Pese al aumento de la mortalidad en Galicia, las pequeñas floristerías que avivan nuestros vacíos cementerios no registraron pedidos extraordinarios. Es más, tras un sufrido año entre múltiples espinas y ramos regalados, sus encargos bajaron la mitad: “De momento vamos sobreviviendo, que es mucho decir”.

El coronavirus impactó con ímpetu en numerosos establecimientos comerciales; algunos tan inusitados como aquellos que desprenden color ante los camposantos. Con el confinamiento, llegó la cancelación de coronas, centros y demás ornamentos. Después, atravesando una primavera sin aromas, las medidas restrictivas hicieron patente su desastroso efecto económico.

Durante este ciclo, contemplando todo el 2020, la comunidad contabilizó 1.963 defunciones más frente al anterior, según refleja el Instituto Nacional de Estadística (INE), pasando de 31.189 a 33.152 óbitos: una subida del 6,29%. Sin embargo, como consecuencia de las (casi infinitas) limitaciones, la flor se dejó ver menos entre los funerales.

“De la mercancía de San José tuvimos que tirar mil euros a la basura”, recuerda Rosa Expósito, dueña de Flores R. Beni. En ese pequeño local, levantado frente al vigués cementerio de Lavadores, aquello que no fue al contenedor, lo regaló. Entre otras cosas, por ejemplo, sus ramos: “Vine a la floristería, hice limpieza general y los repartí entre mis vecinas”.

Una vez concluido el enclaustramiento domiciliario, empezó la “recuperación de la clientela”. Con ello, Rosa fue tecleando “los números de teléfono que tenía” para comunicar a sus usuarios habituales que el cementerio había abierto sus puertas.

Cuando se adentraron allí, tal como afirma, vivió uno de los momentos que más le impresionó. “De tener todos los nichos cuidados hasta encontrarlos de caerse la lágrima”, el aislamiento también había pasado factura en la necrópolis olívica. Entre polvo acumulado y decoración marchita, dos trabajadoras del negocio estuvieron 15 jornadas adecentando el lugar. Y es que, les “llamaba la clientela para que le limpiasen el nicho porque tenía miedo a venir”, cuenta la propietaria.

Lo normal ahora, añade, es que la familia contacte para pedir “un ramo baratito” pues la crisis afecta también al bolsillo. Algunos “no tienen mucho dinero”, otros (más mayores) prefieren “no acudir” por el temor que contagia la COVID.

Así pues, según comenta, las ventas siguen sin resucitar completamente: en niveles del 50% respecto a las que había previa llegada del coronavirus. Esa “plaga” que tanto nos cambió. Tampoco consoló la nueva Semana Santa. “Anduvimos muy locas, porque la gente no plantó”, admite, explicando que los invernaderos, tras ver que los casos aumentaban a finales del 2020, tenían miedo de tirar las flores otra vez.

“En Colombia ocurrió lo mismo, también en Tailandia y Dinamarca”, manifiesta Rosa con impotencia, recordando además cómo algunos de sus clientes restaban importancia al coronavirus cuando todo comenzaba. Casualmente, la semana pasada, acudió uno que se había infectado: “Entró aprendiendo a caminar, con su hijo agarrado de la mano, lo vi entrar así por la floristería”.

“¿El lado positivo? Con el COVID no tengo”, sentencia. Lo único que puede decir es que la gente se vacunó contra el estrés: “Ahora está más calmada, guarda la cola, tiene paciencia, usa máscara”. A la “responsabilidad” suma además que reina cierto “orden” en los encargos.

GANAR LA BATALLA. Que las personas acuden menos a los cementerios es un hecho que constata también Ana Domínguez, encargada de la floristería Flor-Nosa, situada cerca del cementerio municipal de Fene (A Coruña). “Todo está mas restrictivo, de momento vamos sobreviviendo que ya es mucho decir”, reconoce esta trabajadora.

Actualmente, comenta que pasaron por etapas con diversos episodios limitativos (de cinco, diez y 25 personas por entierro), remarcando que “los amigos y allegados normalmente no mandaron flores para no comprometer a la familia del fallecido y tener que transportarlas”.

La distancia de seguridad social ha hecho que los menos cercanos no acudan al tanatorio. Ahora “mandan un mensaje o hacen una llamada”, explica, indicando que en su caso también deben rondar por el 50% de los pedidos que gestionaban con anterioridad a la pandemia.

“La gente no ha tenido la movilidad que tenía y bueno, supongo que la crisis nos irá afectando a todos y las flores no son un bien de primera necesidad”, lamenta. Y, aún tras abrirse el cierre perimetral, hay muchos que no acuden al cementerio “desde antes de difuntos”.

Dentro de Teixido Flor, otra floristería que se encuentra en Lugo, próxima al cementerio de San Froilán, Verónica Teixeiro también dice que están facturando la mitad que antes, destacando el infernal año que llegó tras un virus que les rompió: “Cuando tuvimos que cerrar, nos pilló en una de las épocas más fuertes”.

Fueron forzados a “cancelar todo” (como los demás negocios del gremio) a días de la campaña de San José. Y al pasar el peor instante, cuando los familiares pudieron visitar los tanatorios sí notaron que la “gente empezó a pedir algo”. Aunque bueno, no es lo que era antes.