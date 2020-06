Emotivo réquiem y 619 rosas blancas por las víctimas gallegas del covid-19

“De maneira especial nestes momentos en Galicia diríxome con afecto a quen perdiches os vosos seres queridos pola pandemia do coronavirus ou por outras causas nunhas circunstancias en que non puidemos honrar aos nosos defuntos como se merecían humana, relixiosa e socialmente. Desde o primeiro momento estivemos ao voso lado, compartindo a vosa dor”. Así se dirigió ayer a familiares de víctimas del coronavirus el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, en el solemne funeral que presidió en la iglesia de San Francisco, en compañía de todos los obispos de la Provincia Eclesiástica de Santiago. En su homilía indicó, además, que “foron días de incerteza e de misterio nos que ás veces a angustia dificulta atopar a clave da fe. Pero os nosos defuntos non son un número máis de frías estatísticas. A súa vida fíxose xa historia para que poidamos gravala na nosa memoria. Rezamos por eles persoalmente e agora facémolo comunitariamente, transformando o noso loito en oración. Tampouco nesta encrucillada a Igrexa estivo ausente”.

Una ceremonia sencilla, pero emotiva, con dos grandes ramos compuestos por 619 rosas blancas, en representación de cada uno de los gallegos que fallecieron a consecuencia del covid-19. Así fue ayer el solemne funeral por las víctimas de la pandemia del coronavirus en Galicia, presidido por el arzobispo de Santiago y en el que participaron numerosas autoridades civiles, militares y eclesiásticas, entre las que destacaban el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; el alcalde de la capital gallega, Xosé Sánchez Bugallo; el presidente del Parlamento, Miguel Santalices; o el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada; quienes previamente habían participado en un acto civil de homenaje a las víctimas y sus familias.

Monseñor Barrio, que estuvo acompañado por el arzobispo emérito de Tánger, monseñor Santiago Agrelo; el obispo electo de Astorga –y hasta ahora obispo auxiliar de Santiago-, monseñor Jesús Fernández González; y todos los obispos de las diócesis gallegas (Luis Quinteiro, de Tui-Vigo; Alfonso Carrasco Rouco, de Lugo, Leonardo Lemos, de Ourense, y Luis Ángel de las Heras, de Mondoñedo-Ferrol); así como el obispo emérito de Tui-Vigo, monseñor José Diéguez Reboredo; manifestó en su homilía, tras recordar el triunfo de Cristo sobre la muerte en su resurrección, que “con este convencemento quixese aliviar tanto dor, pedindo o descanso eterno para os que morreron e o consolo para os que peregrinamos aínda neste mundo, percibindo que non temos dominio absoluto da realidade para determinar o ben e o mal, e decidir o presente e o futuro, saíndo da nosa burbulla na que parecía que tiñamos todo controlado”.

El prelado recordó que “hoxe, na comunidade galega, crentes e persoas de boa vontade pedimos con linguaxe propia por eles. Ese amor aos que partiron, é o máis gratuíto, desinteresado e xeneroso, porque non nace da melancolía senón da gratuidade agradecida e esperanzada! As raíces da memoria dan froitos de esperanza que ofrece sentido á existencia. Por iso no misterio da morte e da dor o pranto e o loito son sacros, queridas familias: trivializar a morte é trivializar a vida, e quen sabe dar razón da morte e dar amor aos mortos, sabe dar razón da vida e amor aos vivos”.

“Deus non nos abandona nunca”, dijo el arzobispo a las familias de las víctimas, antes de apuntar que “o home é aquel de quen Deus se acorda, aquel de quen Deus nunca se esquece. Por iso está co que sofre e sente o abandono. Estivo co seu Fillo Xesucristo, estivo cos falecidos e está connosco coa súa última palabra de vida. Só esta esperanza pode consolar a perda duns seres queridos e dar sentido ás súas vidas e ás súas mortes, renovando con eles un diálogo que a morte interrompeu bruscamente”.

El titular de la Mitra compostelana también tuvo palabras de gratitud para todas aquellas personas que de una manera u otra se vieron implicadas en la pandemia: “Agradecemos profundamente a xenerosa e eficaz colaboración do persoal sanitario, dos capeláns dos hospitais, da oración silandeira dos mosteiros, de quen tivo que tomar decisións na vida pública, de quen garantiu os servizos esenciais, do voluntariado, dos Corpos e Forzas de seguridade do Estado e de tantas persoas que non aforraron esforzo ata perder incluso a súa vida axudando e acompañando aos contaxiados e aos falecidos. Estes foron arrincados do noso lado por este torrente de morte que nos sorprendeu”, concluyó el arzobispo.

El funeral se celebró en la iglesia conventual de San Francisco, en Santiago, debido a las obras que se desarrollan en el interior de la Catedral. Los fieles que participaron en la ceremonia, que fue retransmitida en director por RTVG, lo hicieron respetando las distancias de seguridad que fueron señalizadas en los bancos del templo por los servicios de protocolo; y con mascarilla.

Además de las citadas autoridades, en el emotivo réquiem también participaron el general de división Juan Francisco Arrazola Martínez, jefe de la Fuerza Logística Operativa, y otros representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como el general de brigada Luis Francisco Rodríguez, jefe de la XV Zona de la Guardia Civil; o el comisario principal José Luis Balseiro, jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Galicia; Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta, y otros miembros del Gobierno autonómico; así como los presidentes de las diputaciones de A Coruña, Valentín González Formoso; o Ourense, José Manuel Baltar; o los rectores de las universidades de Santiago, Antonio López; y de A Coruña, Julio Abalde; o el presidente del Consello Económico e Social de Galicia, Agustín Hernández. Destacó también la presencia de varios familiares de personas fallecidas a causa del covid-19.