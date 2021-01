En Carballo lamentan a decisión e prevén máis peches na hostalería

Carballo. As restricións máximas volven á capital de Bergantiños e a outros catro concellos da Costa da Morte (Cee, Camariñas, Vimianzo e Laxe), e con elas, o malestar entre os profesionais do sector hostaleiro. Así o manifestou Juan Pazos, presidente da Asociación Hostalería Carballo, quen asegura que “era algo que se vía vir” e coida que a esta situación se chega polo feito de “permitir as xuntanzas familiares, as reunións e os botellóns no Nadal”.

Lembra que antes das festas navideñas no Concello carballés “só había catorce casos activos, e íamos bastante ben ata que se lle dixo á xente que xa se podían xuntar nas súas casas”.

As equivocacións, engade, “ten que pagalas quen as comete, e non nos valen as desculpas”. Lamenta que, unha vez máis, “se poña por diante a hostalería, que somos os que damos a cara, pero este é un problema que afecta a todo o comercio e aos autónomos en xeral, e gustaríanos que nos desen unha explicación, pois somos permisivos, pero non tontos e estamos xa moi cansos”.

Non entende por que a hostalería só se lle permite traballar nas terrazas e únicamente ata as 18.00 horas, mentres que o resto de comercios e áreas comerciais poden seguir abertos ata as 21.30 horas. “Isto o que fai é xuntar á xente neses espazos”, afirma.

Pazos asegura que en Carballo “xa pecharon varios locais, porque estamos fundidos, e outros o están estudando baixar a persiana porque non van poder superar outro peche”. Di ademais que as axudas anunciadas para apoiar ao sector quedáronse en meras promesas, pois “só as cobraron un par deles e pouca cousa, pero os profesionais temos que seguir pagando seguros, alugueres, electricidade, auga e impostos, a pesares de non ter ingresos”.

Dende a asociación están a estudar qué resposta van dar a estas novas restriccións, “pois sempre sempre temos que pagar os pequenos, e parece que as autoridades lle teñen medo aos grandes”. Hai que lembrar que o colectivo xa promoveu o pasado 30 de novembro unha manifestación polas rúas de Carballo.

O malestar dos profesionais de hostalería é tamén patente en Vimianzo, un concello que leva máis de dous meses pechado perimetralmente, e onde os locais xa botaron máis dun mes pechados, co que esta volta atrás supón outro duro golpe para eles. J. L.