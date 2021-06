En dos semanas podría no haber límites a las reuniones y los movimientos nocturnos

Las grandes alivios restrictivos no están previstos a corto plazo en Galicia, si bien desde el comité clínico que asesora a la Xunta en materia pandémica esperan que aquellas limitaciones que conciernen a la circulación nocturna y al derecho de agrupación puedan ser eliminadas totalmente “en dos semanas”.

Así lo avanzó la exconselleira de Sanidade y responsable actual de Cáritas en A Coruña, Pilar Farjas, sobre la idea de este órgano que mantendrá otra reunión este martes para analizar la situación epidemiológica de los concellos gallegos. En este contexto, según apuntó la antigua titular sanitaria, para dicho periodo (esos 14 días) la incidencia viral podría reducirse significativamente hasta bajar a los 50 casos por 100.000 habitantes, encontrándose toda la comunidad en nivel de riesgo bajo.

Así las cosas, las restricciones más conservadoras en estos momentos son las que incluyen el toque de queda (de 23.00 a 6.00 horas), el cierre perimetral (salvo para las distintas actividades esenciales que realizan sus ciudadanos) y la prohibición de congregarse con personas no convivientes. A ello se suma la clausura de la hostelería, que funciona solo con servicios a domicilio y para recoger, mientras determinados aforos están restringidos en ciertos espacios.

Paralelamente, las limitaciones más livianas, que atañen a la mayoría de los ayuntamientos, aun contemplando también capacidades acotadas en diferentes zonas (por ejemplo las terrazas) permiten los encuentros individuos (que no están obligados a vivir juntos) en exteriores (10) e interiores (seis) tanto de espacios públicos como privados (si bien entre la 1.00 y las 6.00 no son posibles los mismos).

Ante esta situación, Farjas reconoció que las normas relativas a los ámbitos de movilidad y reunión recaen sobre derechos constitucionales, siendo el vigía consecuente de su práctica el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para que las mismas se rijan al criterio de “proporcionalidad” que ha de prevalecer en su aplicación. Sobre ello, cabe destacar que los jueces destacaron en su último dictamen que la situación gallega en relación al COVID va a mejor en su conjunto.

Recientemente, el mandatario del Gobierno autonómico, Alberto Núñez Feijóo, indicó que Galicia había logrado eludir la cuarta ola vira, y en esta línea, Farjas manifestó que este es el “cuarto mes” de mejoría que encara la comunidad, posicionándose entre las cuatro CCAA con mejores cifras virales.

La miembro del comité clínico, que atendió en una entrevista a Europa Press, resaltó asimismo que esta “mejoría clara” también se traslada a los centros médicos, donde la “disminución progresiva” de las hospitalizaciones (que han bajado un 20% durante la pasada semana) y la disminución sustancial de la mortalidad asociada al coronavirus han relajado su trabajo.

ANGUSTIA POR LA JUVENTUD. No obstante, Farjas recordó que la pandemia “sigue circulando” entre los no vacunados, preocupando especialmente los “brotes escolares, sociales y los laborales”, pues los menores de 50 años todavía no están protegidos. “Los brotes son importantes porque estamos con cepas mucho más rápidas en contagio”, subrayó, apuntando que está siendo “muy rápida” la detección de los casos gracias a la investigación y rastreo.

“SEGUIR AVANZANDO”. Ya por último, Farjas, que prefirió no adelantarse a la valoración del comité clínico sobre el panorama epidemiológico de los municipios gallegos, sí evidenció el mejor estado de Lobios (que lleva dos semanas con las medidas de rango máximo). También se refirió a Viveiro, indicando que se espera que vaya “mejorando” al igual que Mos, aunque esté “en situación complicada”.

A modo de conclusión, sentenció igualmente que la incidencia a nivel gallego “se está controlando más rápido” y toca “seguir avanzando”. “En un par de semanas, a la velocidad que vamos, podemos estar en ese escenario de riesgo bajo de toda Galicia y planteando las restricciones nocturnas, el uso de mascarilla en el exterior...”, dijo, aun indicando que “seguirá habiendo brotes puntuales”, relativos a “jóvenes, ocio, centros escolares y entorno laboral”.