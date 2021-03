En nivel medio 296 localidades el lunes: A Coruña dejará con Pontevedra el cierre

Santiago. Los cribados realizados esta semana por test de antígenos entre los universitarios de Galicia dejaron una participación muy escasa, solo yendo la mitad de los alumnos convocados, pero arrojó solamente 17 positivos COVID hallados, el 0,06 por ciento de las pruebas realizadas.

Así lo explicó ayer la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, quien intervino en rueda de prensa tras la reunión del subcomité clínico de expertos.

En concreto, según comentó, a estas pruebas se convocaron algo más de 56.000 universitarios, de los que asistieron en torno al 50 %. En concreto, se hicieron 27.311 test y 17 fueron positivos, el 0,06 %, un cifra “normal” dentro de la “bajísima incidencia” que hay a día de hoy en Galicia. En la Universidade de Santiago fueron citados más de 22.000 alumnos (19.518 de ellos en el campus de Santiago), de los cuales fueron la mitad. En las pruebas, se detectaron 10 positivos.

En la Universidade de Vigo, por su parte, fueron citados 18.786 chicos (más de 10.000 del campus vigués) y, después de participar el 50 %, se detectaron cinco positivos, tal y como ha confirmado el área.

Finalmente, en la Universidade da Coruña se citaron algo más de 15.000 estudiantes de los campus de A Coruña y Ferrol, con dos infectos y una participación del 50 %.

DATOS “CLARAMENTE mellorables”. Sobre los datos de participación en dicha prueba, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, piensa que son “claramente mellorables”. “Gústanos unha participación do 50 %?, claramente non, gustaríanos que fora do cen por cen”, destacó, reiterando posteriormente la importancia de involucrarse en estas iniciativas para frenar la escalada del virus. Este cribado, explicó el responsable de Sanidade, estaba inicialmente previsto para el fin de semana previo al inicio del curso. Sin embargo, se pidió “cambiarlo” para lunes, martes y miércoles, con el objetivo de poder así “mejorar la adherencia”.

POR SALIVA EN PONTEVEDRA. Por otra parte, Carmen Durán se refirió al programa de pooling por saliva que hacen las farmacias de Pontevedra, que obtuvo 64 positivos de 31.257 pruebas realizadas.