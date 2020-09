En prisión el padre que se negó a poner la mascarilla

incidente en a coruña. El hombre detenido el jueves en A Coruña tras negarse a poner la mascarilla en un colegio e intentar agredir a los agentes que intervinieron ingresó ayer en prisión después de pasar a disposición judicial, según informan fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Los hechos se produjeron sobre las nueve de la mañana en la zona de administración del CEIP San Pedro de Visma. Según confirmó el director del centro, José Manuel Pérez, el padre no tenía que dejar el jueves en el centro a su hija, “al empezar este año y tener periodo de adaptación”. El problema comenzó cuando el posteriormente detenido, pese al requerimiento del personal del centro, se negó a poner la mascarilla, por lo que se avisó a los agentes, que también le solicitaron que lo hiciese. Sin embargo, desde el colegio explicaron que éste se negó y cogió un bastón que había apoyado en la zona de administración e intentó agredir a los agentes, que, al final, lo llevaron esposado y detenido. El hombre quería entrar a la secretaría, pero le dijeron que no podía acceder y que debía ponerse la mascarilla, petición a la que este se negó alegando que no estaba enfermo con una “actitud provocadora”.