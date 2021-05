En Estados Unidos “ya no es obligatorio el uso de mascarillas en exteriores desde hace tiempo, aunque en interiores sí”, según detalla Manuel Jesús, un gallego residente en Nueva York. Pese a que ya no hay que ponerla, “la gente la sigue usando, no sé por qué, supongo que costumbre”.

El ritmo de vacunación en el país es tan elevado que “ya no hay edad para ponerse las dosis, tú puedes ir a una oficina de farmacia y solicitar cita”. Esto es así para cualquier mayor de 16 años. Y, ahora, “incluso se plantean empezar también con Pfizer en los niños, están en estudios”. Tampoco se está asignando una vacuna en concreto en función de la edad, de forma que “hay gente que si no quiere Janssen va a otro lugar donde den otra”.