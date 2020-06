Encausado un vigués por non usar máscara no bus urbano

Santiago. Axentes da Policía Local de Vigo tramitaron denuncia contra un pasaxeiro dun autobús urbano porque se negaba a poñerse máscara de protección. Segundo informaron fontes policiais, os feitos ocorreron o sábado, cando un condutor do bus urbano contactou co 092 para denunciar que un pasaxeiro non quería poñer a máscara, que é obrigatoria no transporte colectivo.

Axentes da Policía dirixíronse ao lugar do incidente, na rúa Álvaro Cunqueiro, e ordenaron a ese individuo que abandonase o autobús. Así mesmo foi proposto para sanción por incumprir as normas do estado de alarma.

Por outra banda, a Policía Local de Vigo confirmou que se tramitou denuncia contra o propietario dunha cafetería da rúa Colombia, onde se atopaban máis dunha vintena de clientes, sen máscaras e sen respectar a distancia de seguridade. A esta querela súmanse outras contra catro homes que tamén incumpriron as prescricións do estado de alarma, xa que se atopaban reunidos no Paseo de Samil, o domingo, sen respectar a distancia e sen usar a máscara. ecg