Enfado en el sector del mar por las declaraciones de Darias

Las declaraciones de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, emplazando a los trabajadores de la pesca a esperar su turno para recibir la vacuna, y la sospecha de que la Xunta no ha hecho a tiempo su trabajo, han encendido los ánimos de un sector, que lleva meses reclamando la vacunación de las tripulaciones, y ha llevado al presidente a Asociación Española de Titulados Náutico Pesqueros (Aetinape) a pedir dimisiones.

"Lo que ha dicho la ministra Darias es muy grave", ha dicho a Efe su presidente, José Manuel Muñiz, quien reconoce que "ha sido un jarro de agua fría" desayunar leyendo sus declaraciones, según las cuales los trabajadores del mar se vacunarán "cuando les toque, en el turno que les toque y con la vacuna que les toque".

Según Muñiz, "si es verdad que lo ha dicho", Darias "no puede estar ni un minuto más ahí" porque "no sabe ni lo que es un barco", en cuyo interior se generan unas condiciones de cohabitación que impiden establecer y respetar cualquier protocolo que garantice la salud de los trabajadores.

Muñiz carga también contra la Xunta de Galicia, de la que sospecha que no ha presentado hasta muy recientemente un plan de vacunación para la flota, lo que considera "una ofensa muy grave", más aún "viniendo de Galicia", con lo que significa la pesca para esta comunidad autónoma.

"Sacamos pecho porque tenemos la mejor flota y los mejores tripulantes, pero sólo para presumir porque a la hora de la verdad los trabajadores no se encuentran con la protección de sus gobernantes", ha añadido Muñiz.

"Galicia debiera haber encabezado la demanda al Gobierno central porque la mayor población marítima de España es gallega", explica Muñiz, quien subraya que eso no ha ocurrido, como demuestra que el País Vasco haya prácticamente terminado de vacunar a sus marineros y Galicia no haya empezado pese al clamor de un sector que cuenta con el apoyo de sindicatos de partidos políticos.

"Me alegro de que el País Vasco ya haya vacunado, pero aquí sufrimos la vergüenza de una discusión de si son galgos o podencos, de una política partidista con letra pequeña. La gente del mar no sabe qué se cuece en los vericuetos de las administraciones públicas, y a nosotros sólo nos corresponde pedir que se vacune ya y con una sola dosis a la gente del mar", ha dicho.

Recuerda Muñiz que armadores de atuneros del País Vasco, a bordo de los cuales trabajan marineros vascos y gallegos, han pedido recientemente a Aetinape que presione a las autoridades gallegas para que vacune a sus trabajadores, lo que el presidente de la asociación considera "una vergüenza".

"Hablan de sentidiño pero esto es una 'desfeita', como decimos en Galicia", añade Muñíz, que recuerda las "interminables gestiones" que tuvo que hacer el sector para conseguir que se sometiera a los tripulantes a test PCR antes de embarcar para evitar brotes a bordo, lo que pone en muy serio riesgo de contagio a tripulaciones en alta mar que se pueden encontrar a cuatro o cinco días del puerto más cercano, en ciudades con sistemas sanitarios poco desarrollados.

"Que se sienten las administraciones y se pongan de acuerdo, pero que no trasladen su incompetencia a la población civil", afirma el presidente, quien no ha dejado de recibir llamadas desde que se supo que, de momento, no habrá plan específico de vacunación para el sector.

"Da vergüenza ajena ver cómo nos dirigen, son gestores públicos, y tienen la obligación de dar soluciones y no de confrontar entre ellos", concluye Muñíz, no sin recordar que Aetinape ha enviado cartas al Ministerio y a las comunidades autónomas de toda España y que sólo ha recibido dos respuestas: una de Canarias y la otra del País Vasco. "La gente está que fuma en pipa", apostilló.