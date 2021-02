Epicovigal permitirá monitorizar en directo la evolución del COVID

El proyecto ‘Epicovigal’, desarrollado conjuntamente por un consorcio investigador gallego, monitorizará en directo cómo evoluciona la pandemia en Galicia, después de haberse centrado cuatro meses en preparar y optimizar distintos protocolos de secuenciación del genoma completo del SARS-CoV-2. Así pues, este hecho permitirá “entender que está a pasar”, tal como explicó David Posada, coordinador de esta iniciativa.

Durante el primer periodo, esta unión, que agrupa a más de 40 integrantes vinculados a 11 grupos de trabajo, recogió más de 2.300 muestras de ARN del virus en nuestra autonomía. Ahora, dicho equipo avanza hacia su objetivo principal, que consiste en monitorear “en vivo” la incidencia de este virus. “Cada mes vamos a hacer una fotografía de cómo está la situación en Galicia, cómo evolucionan las variantes y su presencia en la comunidad”, apunta José Tubío, científico del Cimus que trabaja en la investigación.

Esta agrupa al Inibic, IDIS y Iisgs ( los tres institutos gallegos de investigación sanitaria), junto a los siete servicios de Microbiología de los hospitales de referencia, los centros singulares de investigación de la Xunta, nuestras tres universidades y el Centro de Computación de Galicia.

“Só os grupos de investigadores e facultativos que integramos ‘Epicovigal’ estamos preparados nestes momentos para secuenciar o xenoma completo do SARS-CoV-2 en Galicia”, explica Posada, aún añadiendo que dicha secuenciación “é bastante sinxela”.

EXPLICACIÓN. Esta secuenciación del genoma del coronavirus y todas las variantes que se desplazan por Galicia resulta indispensable, conforme apuntan desde el consorcio, para descubrir nuevas cepas con distintas propiedades (más infecciosas o mortales).

Aún así, el propósito de los científicos también se orienta a entender cómo y cuando se trasmitió el virus, la velocidad del contagio, sus circunstancias y el contexto (en cuanto a las medidas de salud pública).

A nivel local, “a análise dos xenomas do virus pode contribuír de xeito significativo a esclarecer a natureza e orixe dos gromos, identificar e ordenar as cadeas de transmisión, e en definitiva, axudar a entender o comportamento do virus en escenarios particulares”, detalla asimismo David Posada.

Dicha tarea, indispensable para conocer todos los secretos y lados ocultos del coronavirus, acabará en 2021, fecha límite del proyecto. Hasta entonces, las investigadoras e investigadores que participan en la iniciativa secuenciarán las muestras ya recogidas.

MAPEO MENSUAL. Por medio de un mapa interactivo, el consorcio ilustrará la incidencia del COVID en nuestra comunidad periódicamente, mostrando en este las variantes localizadas y dando datos extra, tal como su procedencia, el tipo de cepa o su afluencia en el territorio gallego.

De este modo, según explica Daniel García, otro de los científicos que trabaja en este equipo, la mutación que más terreno había ganado últimamente era una española (designada como B.1.1.7), pero desde enero la que más se ha pronunciado con diferencia fue la británica (B.1.1.7).

Además, tal como apunta, cada centro investigador seguirá secuenciando hasta el término del programa “entre 100 y 200 muestras” mensuales, a expensas de la Consellería de Sanidade que también demanda sus servicios.