··· “Ya estamos cansados de usar mascarilla, que además no sirve para nada, si no no habría tantos contagios después de llevar más de un año usándola para todo”, dice uno de los participantes. Otro argumenta que “faltan muchas personas por vacunarse”. También hay quien advierte que “la población activa trabajadora de 25 a 60 años está toda sin vacunar, el intervalo de edad que cotiza”. Algunos alertan de que de relajarnos “volverá a empezarse otra vez”. Sin embargo, ciertas personas creen que “se trata de medidas razonables y con base científica”, siempre y cuando “dependan del porcentaje de vacunados”. “Debemos seguir teniendo mucho cuidado y no acelerarnos, porque yo tuve COVID y lo pasé mal”, dice un lector, mientras otro cree que “deberíamos centrarnos en el ahora, no hemos hecho nada y ya pensando en ‘la vie en rose’”.