El gran continente africano es uno de los más afectados por la pandemia, como es lógico, si bien esta no es la realidad que reflejan sus estadísticas, que en ciertos países reflejan una incidencia prácticamente nula del COVID. Quizá nunca llegaremos a saber cuántos casos de coronavirus ha habido en África, ni cuántas personas han muerto en consecuencia –quizá la cifra incluso superaría la de Estados Unidos en algunos países–, pero lo que sí podemos hacer es evitar que esos contagios se den por falta de recursos.

El Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade llevó a cabo, en colaboración con el gobierno regional de Cacheau, una zona administrativa de Guinea-Bissau, que sería el homólogo a la Xunta de Galicia, un proyecto para combatir esta pandemia en uno de los países más empobrecidos a nivel mundial, con un índice de desarrollo muy bajo.

En total se invirtieron en la zona unos 10.000 euros destinados a la compra de jabones, baldes con grifos, mascarillas y también alimentos, porque allí muchas familias viven de la economía informal.

La coordinadora del Fondo, Andrea García Corzo, explica a EL CORREO que “allí mucha gente tiene una pequeña huerta donde tiene unas patatas, unas verduras y otros frutos que van recogiendo y, diariamente, salen a las carreteras a vender esos productos a las personas que pasan por allí”. “Ese es el sustento de muchas familias que viven en la extrema pobreza”, detalla.

Es por ello que, cuando el Gobierno de Guineau-Bissau impuso el confinamiento en todo el país, “estas personas se quedaron sin recibir ningún tipo de ingreso, porque no podían realizar estas ventas informales dentro de la economía sumergida”. De este modo, el proyecto del Fondo Galego intentó ofrecer alimentación básica.

Los principales destinatarios fueron, sobre todo, las personas más vulnerables, para que no sufrieran aún más con la pandemia, por lo que se ofreció alimentación básica a mujeres embarazadas, personas en situación de pobreza extrema y a niños de entre cero y cinco años, debido a la desnutrición infantil que hay en el país, para que, por lo menos, pudiesen acceder a una ración de comida al día.

En total llegaron como alimentos básicos 12.000 kilos de arroz, que se repartieron entre unas 1.200 familias de ocho o nueve miembros cada una, ayudando a un total de 10.000 personas, aproximadamente.

MÁS DE 70 VOLUNTARIOS LOCALES PARA ENSEÑAR A CUMPLIR LA NORMATIVA SANITARIA. Sin duda, una de las cosas que más sorprendió a los integrantes del Fondo para bien fue el número de voluntarios que el proyecto consiguió movilizar allí mismo, en la región de Cacheu. “Fueron setenta voluntarios que ofrecieron su tiempo y también su dinero, porque se tuvieron que desplazar entre comunidades, lo que para nosotros serían aldeas”, explica Andrea.

Estas personas enseñaron a los habitantes cómo usar los baldes con grifos para el lavado de manos, “en un contexto en el que no existen redes de abastecimiento de agua, y a lo mejor tienen que caminar varios kilómetros para conseguirla”. “Se trataba de facilitar esa higiene constante y permanente de manos para evitar la propagación del virus”, afirma.

HAY PERSONAS QUE NO EXISTEN PARA EL GOBIERNO PORQUE NO ESTÁN CENSADAS. Según los datos oficiales traslados por la sociedad Our World Data, de Google, en Guinea-Bissau hubo poco más de 3.000 casos de COVID a lo largo de toda la pandemia y, en la actualidad, no hay ninguno. ¿Cómo puede ser esto posible en un país que apenas tiene sanidad y donde la higiene brilla por su ausencia?

“Las cifras no son reales porque es imposible, con los medios con los que cuenta Guinea-Bissau, tener la certeza del número de personas contagiadas”, asegura Andrea, que añade que “el sistema de salud, que puede extrapolarse también a cualquier otro país con más del 50% de su población en extrema pobreza, no tiene una calidad que pueda cubrir a toda la población”.

Además, “debido al analfabetismo y a las condiciones geográficas en las que viven, muchos niños nacen y no se registran, o sea, muchas personas viven y no se es consciente de que existen”. Andrea puntualiza que “el analfabetismo no solo se refiere a no saber leer o escribir, sino también a no ser conscientes de los derechos que se tienen como persona”.

De este modo, no hay datos reales cómo tal y, aunque algún que otro caso sí puede identificarse, no se realizan cribados ni se hacen PCR como aquí, porque no hay recursos. “La gente allí a lo mejor muere de fiebre y piensan que es malaria, lo diagnostican de malaria y, a lo mejor, realmente era coronavirus”, indica.

Sea como fuere, según las estadísticas oficiales, cuando llegó la ayuda a la zona la incidencia en Guinea-Bissau era mucho más baja que Galicia y, por supuesto, que en España, pero “tampoco hay datos para comparar la mortalidad de años anteriores con la de 2020”. Por otra parte, también se debe tener en cuenta que la esperanza de vida en Cacheau apenas supera los 52 años de edad, por lo que podría influir el hecho de que hubiese muchos asintomáticos no diagnosticados entre la gente joven.

DESARROLLAR LA ECONOMÍA DE LA ZONA. Desde el Fondo Galego optan siempre por no mandar directamente los productos al lugar, comprados aquí, sino por generarlos en la propia zona. “Compramos allí en el mercado local, de forma que las mascarillas fueron elaboradas allí, y el jabón”, asegura Andrea, que señala que “no hacemos envíos porque creemos que es bueno que hagan la compra de sus productos en el propio país, para dinamizar la economía local, y, en caso de que no lo haya, que lo compren a un país vecino, para que se mueva la economía”.

Diez mil euros al cambio salen muy rentables, a 6.559.103,68 CFA (moneda local), por lo que más personas se pueden beneficiar.