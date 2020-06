“Es mayor el papel como transmisor del profesor hacia el niño que al revés”

Experto en Pediatría, investigador clínico y asesor del comité de vacunas de la OMS, Federico Martinón hace hincapié en el hecho de que el conocimiento que tenemos sobre la infección por SARS-CoV-2 es muy reciente y receta cautela. La situación actual es única, no hay recetas milagrosas ni riesgo cero en ninguna decisión.

Se está hablando mucho de la vuelta a las aulas, sobre las condiciones que debe tener

Globalmente la vuelta o no al colegio es una cuestión de balance de riesgos y beneficios. Mantenerlos cerrados tiene beneficios más o menos contrastados. Uno es teórico, la reducción de transmisión de cualquier enfermedad infecciosa, norma general para cualquier infección desconocida. Pero tiene también unos riesgos conocidos. Primero, que atenta contra el derecho a la educación de los niños, por lo que no podemos mantenerlos indefinidamente sin colegio y sin educación, y por otro lado, sacarlos del contexto educativo y social de la escuela, de la rutina y de la posibilidad de relación social con compañeros de su misma edad, puede tener consecuencias que aún no conocemos bien. Y otra consecuencia obvia es la dificultad de la conciliación laboral.

Todo tiene sus pros y sus contras...

Claro. Los contras son objetivos y claros y los pros, más teóricos, pero ninguna decisión que se tome a la luz de las evidencias científicas actuales puede ser taxativa. No habrá riesgo cero en ninguna de las decisiones. Con esto no eximo de culpa a nadie de las decisiones que se tomen, pero no es blanco o negro.

¿Qué dice la ciencia, actualmente, sobre los niños y la infección por SARS-coronavirus-2?

Desde la parte más técnica, desde el punto de vista del niño hay tres aspectos. El primero es la gravedad de la infección en el niño, quizá el aspecto más claro. Parece por los trabajos publicados de diferentes grupos y países que la enfermedad por SARS-CoV-2 en los niños es, en general, mucho más leve que en los adultos; la mayoría de los que se infectan padecen formas menos graves e incluso aquellas más graves, que condicionan su ingreso (que son pocos) tiene menos problemas, responden bien al tratamiento y el pronóstico es bueno.

¿Y este nuevo síndrome infantil?

Incluso a la luz de este nuevo síndrome, que parece diferenciado, un síndrome inflamatorio tipo shock similar al Kawasaki, una forma mucho mas grave de la enfermedad en los niños, son muy pocos casos, poco frecuentes y que no cambian la visión general de que la enfermedad en ellos es menos grave que en el adulto. Y este es un dato positivo.

¿Qué más dicen las evidencias?

El segundo aspecto es si los niños se infectan menos que los adultos. Aquí la evidencia científica es más discutible. Si nos fijamos en los datos de la encuesta seroepidemiológica nacional los niños tienen anticuerpos con mucha menos frecuencia que los adultos, el porcentaje de niños seropositivos en España es la mitad aproximadamente de la mediana de los casos en adultos. Y un reciente un metaanálisis que se prepublicó de Rusell M. Viner dice que el riesgo de infección de un niño es aproximadamente la mitad del adulto. Tanto con la encuesta española como con este metaanálisis hay que tener precauciones porque se basan fundamentalmente en la respuesta de anticuerpos que medimos en sangre, y que no los tenga no garantiza que no haya pasado la enfermedad.

¿Cómo es eso posible?

No lo sabemos para el SARS-CoV-2 con seguridad, pero para otras enfermedades infecciosas es muy frecuente que el niño pueda pasar la infección pero se defiende tan eficazmente desde el primer ataque que no llega a desarrollar una respuesta inmunológica que se pueda medir en sangre. Esto encaja bien en lo que sabemos de este virus, son niños asintomáticos o con sintomatología leve. Su sistema inmune se defiende tan bien de la infección que no encuentras una respuesta con las pruebas actuales. Está demostrado para otras enfermedades respiratorias, para el SARS-CoV-2 no lo sabemos con certeza, pero es una interpretación posible.

Entonces no podemos saber, aún, si los niños se infectan más o menos...

No, no podemos decir que los niños se infecten menos que los adultos, pero aquellos que se infecten parece muy claro que son mucho más leves o incluso asintomáticos.

Habló usted de tres aspectos a considerar, ¿el tercero?

La tercera pata sería cuál es el papel del niño como transmisor de la enfermedad, el niño como vector de diseminación de la enfermedad. Habitualmente el niño es un gran vector de transmisión de enfermedades infecciosas, para la gripe, por ejemplo, y eso es lo que justificó la importancia e interés del cierre de colegios y aislamiento de los niños, cortar la cadena de transmisión. Pero este fue un concepto aplicado teóricamente, no teníamos datos, simplemente asumimos que es una enfermedad altamente infecciosa, y, por si fuera poco, es muy difícil mantener las distancias y las medidas de higiene entre los propios niños. Esto fue por lo que se hizo en España y en todo el mundo. Sin embargo, y aquí las evidencias científicas son todavía más débiles, parece que el niño no es un gran transmisor de esta infección y que aquí el paradigma es al revés, que es más frecuente que el adulto sea el que contagie al niño.

Eso rompe con todo lo dicho...

Esto es lo que puedo defender en virtud de las evidencias disponibles ahora, con toda la prudencia, porque es un campo nuevo en el que van saliendo trabajos cada día y hay que interpretarlos con cautela.

El Hospital San Juan de Dios tiene un estudio, ¿qué me dice de él?

Sí, anunció sus datos. Dicen que los niños se infectan igual que los adultos, pero están hablando de niños confinados durante semanas convivientes con su familia infectada en la misma casa. Esta no es la condición natural, no es un niño en la calle o en el colegio. Esos datos no me extrañan, pero la lección positiva es que, aun así, la mayoría de esos niños son asintomáticos o tiene una forma muy leve.

Volvamos a la vuelta al colegio

Todo este contexto tiene cierta importancia a la hora de decidir si pueden o no ir al colegio. Para mí, lo que hace es rebajar la tensión, relativamente, sobre el papel de los niños en la cadena de transmisión de la enfermedad. Ahora sabemos más de la enfermedad, tenemos mejores medidas de detección precoz, de aislamiento de caos y de los convivientes con él, no es como al principio de la epidemia y, ademas, no podemos mantener indefinidamente esta situación. Y los más optimistas estiman un año y medio o dos para tener vacuna.

Se reduce a sopesar la relación riesgo-beneficio, ¿entonces?

Claro. Hay que tomar decisiones y a partir de ahí son detalles, matices para los que es difícil decir con certeza qué es mejor. Es mejor que tengan mascarilla o no, que sea un metro y medio o dos... Evidentemente hay que buscar un balance entre lo ideal y lo factible; teorizar es sencillo pero hay que buscar soluciones que sean realmente llevables a la práctica.

¿Qué será lo imprescindible?

Habrá que ir viendo pero, en cualquier caso, se tome la decisión que se tome, tiene que esta perfectamente acoplada a un programa de vigilancia, de detección precoz de casos. Creo sinceramente que, en función de la información científica, es mayor el papel como transmisor del cuidador o profesor hacia el niño que al revés. Probablemente sea mucho más importante que el profesor se proteja para no contagiar a los niños que el propio papel de niño como transmisor, aunque, repito, la evidencias aún son limitadas y habrá que estar atentos.

Hay diferentes modelos según el país, ¿cuál es el mejor?

Ahora mismo la fotografía mundial es que hay sitios que nunca cerraron los colegios, unos que lo hicieron y ya los reabrieron, y otros que aún no. Hay que analizar que no en todos los sitios es igual, la costumbres son distintas, no siempre se puede comparar lo que pasa en Corea del Sur o en China con España porque somos distintos; hay muchos factores que influyen en la dinámica de contactos y en el proceso de transmisión de la enfermedad.

¿Quiere usted decir que quizá haya que cambiar lo decidido?

Hay que ser cautos, ir analizando la evidencia según sale, tener cintura para rectificar porque es posible que lo que se diga hoy haya que rectificarlo mañana, dar un paso adelante o atrás, y tenemos que hacerlo todos de la mano. Hay que plegarse a ver como se adapta esta normativa en el contexto de Galicia y lo que se diga seguirlo a rajatabla.

¿Tiene base la frontera de los 10 años para la distancia social?

Sinceramente, que yo sepa no hay evidencia específica que pueda poner el punto de inflexión en los 10, 8 o 12 años. Cuanto más pequeño es el niño más difícil exigir que se mantengan las distancias o el uso de mascarillas. Creo que es un límite arbitrario, como decir 1,5 o 1,75 metros. En algún sitio hay que poner el punto de corte.

Parece que los niños llevan bien todo el proceso, ¿verdad?

Yo tengo una fe muy grande en ellos. Confío mucho en ellos, en su capacidad de aprendizaje, de adaptación y de resiliencia, más que en los adultos. Y para ejemplo, todos los días en las calles los niños siguen las recomendaciones, los ves con la mascarilla. Si se les enseña e incentiva adecuadamente son más proclives y fiables a la hora de seguir las normas. Por eso creo que también la escuela es muy importante para transmitir, por ejemplo, las normas de higiene. Al final, por el hecho de que en los colegios se cambie al dinámica, ya no de mascarillas ni de distancia física, sino si intensifican el lavado de manos frecuente, que los niños dispongan de esos medios, poniendo geles hidroalcohólicos o simplemente el jabón y el sitio donde hacerlo, va a tener un impacto no solo sobre el SARS-CoV-2 sino sobre cualquier enfermedad de transmisión.

¿Será muy diferente a lo habitual?

No hay que pensar en la vuelta al cole en función de lo que conocíamos, será distinta, con medidas diferentes impuestas a los niños y a los propios profesores. No quiere decir que vaya a ser fácil, será difícil, no por los niños, que probablemente acepten lo que les digamos, sino para las familias y profesores, que también pueden tener miedo. Pero no hay una solución para todo.

Hay una sensación de indefensión, de no saber qué hacer...

En este momento, estamos pasando las fases y hay que ir tomando decisiones. Ahora los países se miran unos a otros, miran las normas que establecen los otros, y está la parte científica, que va generando evidencia pero no siempre es una respuesta inmediata. Y nos podemos confundir, como hemos visto con tratamientos y recomendaciones, no con mala intención sino porque el conocimiento evoluciona. Por eso tenemos que tomar medidas pero saber rectificar, entendiendo que las personas que nos dirigen, y ahora hablo ya en el contesto de Galicia, lo hacen con buena fe y con la intención de hacerlo lo mejor posible. Hasta ahora nos ha ido bien, podemos seguir bien o dar pasos atrás, pero eso no va a depender solo de lo que dicten nuestros gobernantes sino de la respuesta de la población porque al final la pandemia solo la podemos supera con un esfuerzo conjunto de todos los estamentos sociales.

¿Cree que hay posibilidad de un rebrote en otoño-invierno?

No tengo ni idea. Desde el punto de vista científico no podemos saberlo, pero en general hay tres grandes posibilidades. Una, que el virus por algún motivo mute, se autoextinga, desaparezca y no tengamos ninguna nueva oleada, lo cual parece poco probable. Dos, que se incorpore a la cartera estacional, igual que la gripe y otros virus, y venga a atacarnos por temporadas con lo que progresivamente a medida que la población se vaya exponiendo se haga inmune y se acaben nuestros problemas. Y la tercera es que siga mutando pero a peor, cada vez sea más agresivo y tengamos que seguir enfrentándonos a él en oleadas, no solo iguales a la vivida sino peor.

¿Cuál parece más probable?

En una de estas tres opciones estará alguno de los escenarios, no podemos saberlo y tenemos que ser muy cautos porque de momento lo que sí es seguro es que lo único que hemos hecho es escondernos del virus. Nos ha ido bien pero no lo hemos vencido, todavía no tenemos tratamientos demostradamente eficaces, ni vacuna... Con lo cual,¡ojo!, no le podemos perder en absoluto el respeto y no bajar la guardia. Estamos viviendo ahora los beneficios de haber hecho algo bien para controlar esta primera ola, aunque creo que nadie, en ningún país, puede estar contento porque en todo el mundo hemos fallado, hemos perdido familiares, amigos... Lo hemos controlado y podemos pensar que pudo ser peor.

Se supone que estaremos más preparados, ¿no?

La siguiente oleada, si la hay, nos pilla en condiciones diferentes, sabemos más del virus, tenemos mejores mecanismos de protección, más cantidad y mejor capacidad para hacer diagnóstico, detección precoz, por lo tanto se va a mejorar nuestra respuesta, lo que hace más probable que las medidas de confinamiento, si la situación se sale de madre, sean más locales, mas de positivo y sus contactos, que globales de toda la población. En ese sentido soy más positivo porque creo que hemos aprendido y estamos mejor preparados.

Pero los datos de las encuestas seroepidemiológicas no son buenos...

Digo que estamos más preparados, pero eso no significa que el riesgo individual de cada persona haya disminuido. Hemos mejorado la capacidad del sistema para responder ante nuevos brotes, pero individualmente seguimos siendo susceptibles porque la mayoría de la población lo sigue siendo de acuerdo con la encuesta seroepidemiológica, y porque no tenemos todavía vacunas ni curas mágicas. Al final, la única salida que tenemos a la pandemia es a través de la investigación, es lo único que nos puede dar las soluciones definitivas para este problema.