Manuel Fariña, presidente de AGRO (Asociación Galega de Orquestas) aprecia que el protocolo es correcto. “O problema está en que hai un gran rechazo social polas festas”, declara. A día de hoy se están suspendiendo casi la totalidad de las verbenas. “Os concellos non asumen esa responsabilidade e as comisións non se complican a vida tampouco e non van arriscar”, manifiesta. De esta manera, las medidas de la Xunta no ayuda a que se realicen celebraciones con normalidad. “As festas están canceladas nun 99%”, informa.

Víctor Antón Rodríguez, director de la oficina de orquestas de Galicia Gaiás Eventos . “O 100% de contratación do mes de xullo xa está anulada e para agosto e setembro queda aproximadamente un 20% sen anular”, destaca. Con estas cifras, Víctor habla de “un balance nefasto”. En este sentido, el protocolo del Gobierno gallego llega tarde. “Se non hai un plan específico de rescate o sector está destruído”, comenta. En el día de ayer, Víctor recibió unas 300 anulaciones. “Socialmente non hai motivación para seguir adiante coas festas porque hai moita incerteza co tema dos rebrotes”. A lo que añadió: “En definitiva creo que ningunha verbena seguirá adiante”.