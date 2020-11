“Estamos en el pico de la segunda ola en contagios, pero no de muertes”

Dos meses llevamos ya en la segunda ola de la pandemia y los contagios y fallecimientos no cesan. ¿Hasta cuándo se prolongará esta situación? “Podemos decir que estamos atravesando el pico de contagios de la segunda ola”, asegura el profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública en la USC, Francisco Caamaño. Con todo, puntualiza que no nos debemos confundir cuando hablamos de ‘pico’, ya que, “en realidad, hay varios picos: el de contagios, el de hospitalizaciones y el de ucis”.

Al respecto, alerta de que el pico en el que nos encontramos y que estamos a punto de superar es el relativo al número de casos. Sin embargo, “el de muertes aún no lo hemos alcanzado, probablemente, porque siempre va con retraso y, seguramente, aún se presente una situación complicada de cara a las próximas semanas”. Lo que se traduce en un panorama a dos semanas vista de subida continua de fallecimientos diarios pese a que, progresivamente, veamos que los nuevos casos diagnosticados disminuyen.

Por su parte, el profesor de Física Aplicada en la UVigo, Humberto Michinel, considera que, para ser más precisos, deberíamos hablar de que “estamos atravesando el pico de la tercera ola”, no de la segunda. Y es que, en Galicia, “ha habido dos olas muy juntas, la primera en el mes de marzo y la segunda centrada a finales de octubre, con un crecimiento mucho más rápido”.

Con todo, concede que ahora se esté hablando del término ‘segunda ola’, ya que “la segunda y la tercera están prácticamente superpuestas y se tiende a asimilar que la primera tuvo una meseta y repuntó, cuando realmente lo que ocurrió es que empezó una segunda y, cuando empezaba a decaer, llegó otra más rápida y aguda, que es en la que actualmente nos encontramos, cerca de su máxima intensidad”.

“Estamos en el pico de la tercera ola, aunque sea un poco difícil predecir su evolución”, sentencia el catedrático de la UVigo, aunque solo “en referencia a los contagios, ya que en ucis todavía no se ha alcanzado”.

LOS CIERRES PERIMETRALES HAN FUNCIONADO. Desde el principio de la pandemia numerosos expertos y estadísticos han ido realizando previsiones sobre la misma. Para el profesor Caamaño, esto “recuerda a la previsión del tiempo: te dicen que mañana va a llover, que hoy va a hacer sol, pero van cambiando conforme pasan las horas”.

Sin embargo, si para realizar previsiones tomamos como referencia los efectos de las medidas restrictivas (cierres perimetrales o cese de la hostelería) adoptadas hace 15 días -de que ya habrían de evidenciarse resultados-, el experto asegura que “sí están dando buenos resultados”, ya que “su impacto es el esperado”.

“Lo que se ve es que, gracias a estas medidas, la evolución en las distintas áreas sanitarias se ha ralentizado; la de Ourense, la primera en aplicar fuertes medidas, también fue la primera en bajar los contagios”, explica el profesor Michinel, que incide en que, “actualmente, todas están bajando, excepto A Coruña y Vigo, que se mantienen”.

el EFECTO PÁNICO ha ayudado. Ahora bien, para este experto de la UVigo, además del efecto positivo causado por las restricciones, también jugó un papel fundamental en la bajada de casos “el efecto pánico”, que consiste en que, “cuando la gente percibe una situación mucho más grave de la que imaginaba, intensifica el cuidado y pone más esmero en seguir normas y reglas para mantener la distancia social”.

posible fin de restricciones En DICIEMBRE. Ante la posibilidad de terminar con estas medidas de cara al puente de la Constitución, el profesor Caamaño considera que “sí sería suficiente, pero quizá no recomendable”. “¿Para volver a qué situación? Si volvemos a la situación que teníamos anteriormente, los casos volverán a crecer”, asegura el experto de la USC. Es por ello que pide “prudencia”, porque, en caso contrario, “la jugada sería: cierro, consigo que bajen los contagios y vuelvo a abrir, para volver a subir el número de casos y desencadenar una tercera ola”, advierte.

Además, el profesor Michinel cree que, “si los números empezasen a bajar y el ‘efecto pánico’ desapareciese de cara a Navidad, se correría el riesgo de que se pusiese fin a las restricciones en esas fechas, de modo que esa percepción de menor gravedad relajaría a la gente y acabaríamos sufriendo otro pico a la vuelta de Navidad, en febrero”.

UNA NAVIDAD ANÓMALA. “Me parece que no es bueno hablar ya de Navidad, no ayuda, es generar en la gente una expectativa”, incide el profesor Caamaño, que explica que “el objetivo no puede ser intentar tener unas Navidades como las pasadas, sino hacer que la gente interiorice que va a ser distinta”. Así, asegura que este año “no se verán familias que se trasladan de un lado a otro para reunirse, no será posible”.