Este miércoles llegan 8.350 dosis de Janssen que serán administradas en domicilios esta misma semana

Galicia lleva en la actualidad un total de 914.462 vacunas administradas, lo que supone un 88,7% del total de las dosis recibidas (1.030.165). El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, aseguró en la rueda de prensa posterior al Comité Clínico que con la inoculación este martes de 38.000 primeras dosis de Pfizer en los 14 puntos de vacunación masiva con los que cuenta la comunidad gallega se alcance el 96% de vacunas administradas, a las que se añaden las dosis inoculadas en centros de atención primaria y otros centros hospitalarios a pacientes con patologías preferentes.

De este modo, en estos momentos ya hay 232.000 gallegos inmunizados con la pauta completa y 449.792 con una sola dosis. En los mayores de 80, hay 204.079 que ya han recibido una dosis y 130.201 con las dos. “Vamos a buen ritmo por la mayor llegada de vacunas”, aseguró el conselleiro, que reiteró nuevamente que “la prioridad es vacunar a la población de mayor riesgo”.

Además, tras la decisión de seguir adelante con la inmunización con las vacunas de Janssen, adoptada en la tarde del martes por la Agencia Europea del Medicamento, se abren las puertas a nuevos grupos. A Galicia llegarán esta misma tarde 8.350 dosis de los viales desarrollados por la filial de Johnson&Johnson, que serán destinados, como estaba previsto en un primer momento, a la inmunización del grupo de dependientes en domicilios y de población entre 70 y 79 que necesita ser vacunada también en sus casas.

Asimismo, por sus características de una única dosis, también será la administrada en colectivos como el de los marineros, para evitar que tengan que regresar a tierra a inocularse la segunda. “Nuestra intención es usarla inmediatamente esta misma semana para inocular a esos pacientes en domicilio”, resaltó Comesaña.

La previsión de llegada del resto de fabricantes es de 140.000 dosis de Pfizer el próximo lunes, lo que “permitirá aumentar el ritmo de vacunación”, aunque “solo tenemos esta previsión para esa semana, luego volverá a bajarse a las 105.300 que ya son habituales”, dijo Comesaña. Por su parte, Moderna enviará unas 14.000 dosis el próximo lunes, y AstraZeneca todavía no ha confirmado cuántos viales mandará.

En concreto, en el caso de Moderna, el conselleiro de Sanidade señaló que “ante la irregular llegada” de las dosis, es el stock que ha guardado la Xunta el que hace posible que esta semana se pueda inocular a los 24.000 gallegos que necesitan de la segunda dosis para completar su inmunización.

LA PARTICIPACIÓN RONDA EL 85%. Finalmente, a preguntas de los medios, Comesaña resaltó la participación y buena acogida que está teniendo la campaña de vacunación en el grupo de 70 a 79 años, y recordó que “es necesario que acudan cuando sean llamados”. Así, en el proceso desplegado este martes, acudieron 27.300 personas, lo que supone un 85% de adherencia a la llamada.

El 15% restante no es porque rechazase directamente la vacuna, en gran parte, sino porque los números telefónicos asociados a cada paciente no se correspondían o bien no estaban operativos. Por ello “se les volverá a llamar”. La participación más alta se alcanzó en el recinto correspondiente a O Barco de Valdeorras, donde acudieron un 93% de los llamados.

GRUPOS ESENCIALES DESCOLGADOS DE LA VACUNACIÓN. Por otra parte, en estos momentos hay 60.000 profesionales esenciales que fueron vacunados en su momento con la primera dosis de AstraZeneca (un 90% de los listados), y que se mantienen a la espera de ver qué sucederá con su segunda dosis. “La vacunación en estos grupos quedó suspendida y, por lo tanto, en estos momentos, se sigue el orden por grupos etarios”, aseguró el conselleiro.

“La decisión de incluir grupos esenciales en el ámbito de los trabajadores se produjo por la adopción de la vacuna de AstraZeneca para menores de 55 años, lo que abría una ventana de oportunidades para vacunar con esas dosis a la población a la que no se le podía poner la de Pfizer”, recordó Comesañan, quien resaltó, igualmente, que “cuando se produce el cambio en los criterios de AstraZeneca y se limita también su uso para estas edades, se nos impide vacunarlos, de acuerdo a lo estipulado en el seno del Consejo Interterritorial, por lo que se sigue la campaña por grupos etarios”.

Entonces, ¿qué pasará con las segundas dosis de estos colectivos y con aquellos que todavía no han recibido ni la primera? “Vacunaremos con AstraZeneca --a los de 60 a 69 años-- y con Janssen --a los menores de esas edades--, si tenemos vacunas, porque tampoco tenemos grandes previsiones de llegada en las próximas semanas hasta el mes de junio”, sentenció Comesaña.

EL GRUPO DE 65 A 69 AÑOS: LLEVARÁ ASTRAZENECA. En cuanto al grupo de 65 a 69 años, que es el que ahora mismo se encuentra en el medio de todos estos procesos de paralización y retomación, el conselleiro aseguró que, “con la previsión que tenemos de llegada”, lo más seguro es que reciban sin ningún problema la vacuna de AstraZeneca. Pero, “tienen que llegar en primer lugar dosis para completar las segundas de los mayores de 60”.

No se les pondría Pfizer ya que, luego, cuando llegasen los viales de AstraZeneca correspondientes al grupo, “no habría a quién inoculárselos”.