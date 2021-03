Europa, dividida entre quedarse las vacunas que produce o seguir exportando

La cumbre europea de este jueves dejó una conclusión principal. Los líderes europeos están divididos en cuanto a qué hacer con las vacunas contra la COVID-19. Posiciones más o menos encontradas entre la idea de quedarse las dosis de producción propia para sus ciudadanos o seguir exportándolas a otros países y, con ello, repartirlas y ralentizar la inmunización en la Unión Europea (UE).

Además, en algunos casos los gobiernos optan por ‘tirar para casa’ y reclaman más cantidad para su población. Algunos estados miembros optaron al comienzo de la pandemia por firmar acuerdos con las firmas de vacunas más baratas, en unos casos por temor a no poder pagar las caras o, en otros, porque la primera ola les golpeó con menos dureza y creyeron que el virus no les afectaría como al resto. Ahora, un año después, se dan cuenta de que solo era cuestión de tiempo que el coronavirus se desbocara también dentro de sus fronteras y demandan vacunas de más compañías, como el resto.

Al final, todo se reduce a la solidaridad. Porque en medio está también el Reino Unido, ya fuera de la UE. Presume de exclusividad de AstraZeneca, su ritmo de inmunización va mucho más rápido que el del resto y, además, no exportó a la UE las producidas en su territorio aunque si recibe las de fuera.

Otros líderes como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, avisan del peligro de que el acceso a este producto no sea igualitario (o lo más que se pueda), e indica que si solo se vacuna Europa no servirá de nada y la COVID-19 seguirá haciendo estragos.

Así las cosas, tras la cumbre europea de este jueves, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE reivindicaron el papel del bloque como potencia exportadora de vacunas, pero también advirtieron de que podría cambiar de actitud para garantizar el suministro de dosis a sus ciudadanos si no hay reciprocidad desde otras partes del mundo o si las compañías farmacéuticas no cumplen lo acordado.

“Hay un consenso muy amplio entre los estados miembros en que queremos garantizar la cadena de suministro y una economía abierta, pero al mismo tiempo queremos más transparencia y asegurar que se cumplen los contratos”, dijo en una rueda de prensa el presidente del Consejo europeo, Charles Michel, y recoge Europa Press.

A su lado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó que la UE “es una de las regiones más abiertas con respecto a vacunas y productos farmacéuticos”, invitando a “otros” a “unirse a esta apertura” porque “las cadenas de suministro deben permanecer intactas”.

PELEA CON ASTRAZENECA. Ambos re refirieron específicamente a AstraZeneca, un laboratorio que plantea “dudas serias” a la UE porque sólo repartirá unos 100 millones de dosis a los socios comunitarios, un tercio de lo que había prometido. “Está claro que la compañía primero tiene que ponerse al día, cumplir el acuerdo antes de exportar vacunas de nuevo”, dijo Von der Leyen.

El conflicto abierto entre Bruselas y la farmacéutica anglosueca tensó las relaciones con Londres durante las últimas semanas, puesto que la UE reclama dosis producidas en suelo británico para compensar los problemas de producción.

Michel también destacó, tras la conversación de este jueves con el presidente de Estados Unidos, el entendimiento y la voluntad de cooperar en la lucha contra la pandemia con Joe Biden, que participó brevemente en la reunión telemática de los líderes.

Von der Leyen, por su parte, explicó que “si solo se vacuna la gente de Europa, no ayudará en nada” durante la apertura de la Conferencia Global de Salud, celebrada en Lisboa de forma telemática y preludio de la Cumbre Mundial de Salud que se celebrará en mayo en Italia, informa Efe.

Por eso, “en vez de competir, Europa eligió construir una alianza global”, señaló, ya que “si nos preocupamos por nuestra salud, debemos preocuparnos por la de otros”.

VIGILANCIA DE LAS EXPORTACIONES. El malestar de la Unión Europea por ver que no se correspondía desde el exterior con la misma generosidad en el flujo comercial de vacunas comenzó semanas atrás y por eso el bloque puso en marcha mecanismo de control para impedir la salida de dosis si su fabricante estaba incumpliendo los compromisos de reparto firmados con los Veintisiete.

Las cifras más actualizadas sobre las exportaciones de vacunas autorizadas indican que desde diciembre salieron de la UE 77 millones de dosis a terceros países, casi tantas como las que repartieron entre los estados miembros (88 millones de dosis). De todas las exportadas, 21 millones se dirigieron a Reino Unido y un millón de ellas eran de AstraZeneca.

Bruselas fue un paso más allá esta semana al proponer y adoptar por el procedimiento de urgencia una modificación prohibiendo también cargamentos de farmacéuticas cumplidoras si su envío tiene por destino países que la UE considere no respetan los principios de “reciprocidad y proporcionalidad”. Este jueves los líderes acordaron reforzar este mecanismo y elevar así la presión sobre países como Reino Unido, aunque con cautela.

En la cumbre, el presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, solicitó a los líderes europeos no ser “ingenuos” y actuar con determinación para proteger el abastecimiento de vacunas en la UE, bloqueando incluso las exportaciones de vacunas producidas por laboratorios que cumplen sus contratos con los Veintisiete si las partidas tienen por destino un país tercero que no permite el flujo de vacunas o componentes en la ruta inversa. Subrayó la urgencia de aumentar la producción de vacunas en la Unión Europea y también de acelerar la distribución y aplicación de la vacuna tanto dentro como fuera del bloque. “Sin embargo, no podemos permitirnos ser ingenuos. Es tiempo de aplicar los principios de reciprocidad y de proporcionalidad antes de dar la luz verde europea a las exportaciones”, dijo en su discurso ante los 27 mandatarios.

AstraZeneca confirmó el miércoles que tenía cerca de 30 millones de vacunas en una planta de producción al sur de Roma, pero negó que estuvieran escondidas y aseguró que su plan era repartir cerca de la mitad en Europa y enviar el resto por el canal de Covax.

REPARTO ENTRE PAÍSES DE LA UE. Otro aspecto debatido es como repartir en la UE, después de que algunos líderes, en especial el austriaco Sebastian Kurz, se quejaran de que a algunos llegan más viales que a otros. Algunos mandatarios le recordaron que Austria prefirió fiar la mayor parte de su abastecimiento a AstraZeneca y descartó la compra a otras farmacéuticas con las que la UE negoció, lo que le coloca ahora en una situación “muy difícil”. Decidieron encargar a sus embajadores ante la UE encontrar una forma “solidaria” de repartir los 10 millones de dosis que Pfizer y BioNTech adelantaron del tercer al segundo trimestre.