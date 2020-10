Evidencia demoledora, la mayoría de contagios se dan en reuniones sociales

Las autoridades sanitarias lo tienen claro, al igual que el comité científico que asesora a la Xunta en todo lo relacionado con la covid desde el comienzo de la pandemia, existe una “evidencia demoledora” de que la gran mayoría de los contagios en Galicia se producen en reuniones sociales, sean familiares o no. Por ello toma sentido la nueva medida de prohibir los eventos de cualquier tipo de más de 10 personas en toda la comunidad, para cortar esa vía de transmisión del virus.

De esta forma, desde las 00.00 horas de hoy, jueves, tras su publicación ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG), Sanidade restringe a un máximo de 10 personas “cualquier evento familiar o social” que se celebre en cualquier punto de Galicia y endurecerá, también, las medidas en la provincia de Ourense, sumando al de Ourense ciudad y Barbadás el confinamiento perimetral de O Carballiño, O Irixo y Boborás, y elevando las restricciones en el concello de Verín.

Así lo explicó este miércoles el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en rueda de prensa para dar cuenta de las decisiones tomadas en el seno del comité clínico del martes, acompañado por el gerente del Sergas, José Flores; la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán Parrondo, y por el secretario xeral técnico de la Consellería, Alberto Fuentes Losada.

Durante la rueda, el conselleiro de Sanidade explicó que existe la “evidencia demoledora” de que un “porcentaje muy alto” de los contagios –“mayoritariamente”, dijo– se produce en contextos de reuniones familiares o sociales. Por ello, el comité clínico consideró adecuado extender a toda Galicia la prohibición de reunir más de 10 personas no convivientes, una medida que, recordó Comesaña, está reforzada en algunos municipios, donde “las limitaciones van mucho más allá” --por ejemplo, en Ourense, solo se pueden reunir convivientes–.

La medida, explicó Fuentes, regirá para “grupos de personas” y “no para aforos”, que continuarán siendo los establecidos en cada lugar según las medidas vigentes. Sin embargo “se restringirán los grupos de personas a 10” para “cualquier evento familiar o social”, con excepción de las personas convivientes.

afecta a academias y otras actividades formativas no regladas Esta medida, por ejemplo, implica que no se podrán reunir más de 10 personas en academias u otras actividades formativas no regladas, como autoescuelas, en establecimientos de hostelería o en animación de hoteles.

Tampoco podrá haber grupos que superen la decena en las actividades de bibliotecas o archivos, como los clubes de lectura, o en los gimnasios o instalaciones deportivas, actividades turísticas o de tiempo libre, grupos en playas o piscinas, centros recreativos o locales de juego o apuestas. Además de las reuniones espontáneas, la limitación estará vigente también para “cualquier uso del espacio público”, como, por ejemplo, una actividad de yoga en la calle.

Por el contrario, no se aplicará esta limitación en actividades laborales, educativas o de formación reglada, ocupacionales o administrativas. Tampoco para la celebración de reuniones profesionales, eventos o congresos, aunque, en este caso, cada actividad grupal sí será de un máximo de diez personas al mismo tiempo.

MEDIDAS EN OURENSE Dada la evolución epidemiológica en la provincia de Ourense, en particular en algunos de sus concellos, el comité clínico decidió implantar el confinamiento conjunto de O Carballiño, O Irixo y Boborás, de cuyo perímetro no se podrá salir ni entrar excepto por motivos laborales, educativos o sanitarios. El pasado martes se adoptó este mismo confinamiento perimetral en los municipios de Ourense y Barbadás.

Además, se decidió elevar al nivel tres de medidas restrictivas al municipio de Verín, en el que está vigente la limitación de reuniones a grupos de convivientes. En este municipio, bares y cafeterías se limitarán a atender en las terrazas a grupos de personas convivientes y los restaurantes pueden servir también en el interior, con un aforo al 50 %.

No obstante, el Ayuntamiento de Verín y representantes de los hosteleros ya acordaron este martes que los bares y las terrazas cerrarán durante 10 días ante la propagación de los contagios por coronavirus.

Por otra parte, el comité clínico también acordó decretar el nivel dos en la comarca de Celanova, también en Ourense. De esta forma, desde hoy se limitan los aforos al 50 % en los establecimientos comerciales, de restauración y hostelería –donde además estará prohibido el consumo en barra–, así como en bibliotecas, academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no reglada, entre otros, así como la reducción de los aforos en celebraciones, velatorios y lugares de culto.

En esta misma situación –nivel 2 de restricciones– se mantienen los ayuntamientos de Santiago, Lugo, Pontevedra, Ortigueira, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, Meis, Poio, Marín, Cambados, Sanxenxo y las comarcas de Allariz, Ourense –excepto Ourense y Barbadás–, O Ribeiro, y Valdeorras, así como O Milladoiro, en Ames.

ACTUAR “LO ANTES POSIBLE” En su intervención en la rueda de prensa, Carmen Durán destacó que, a pesar de que Galicia tiene una “incidencia acumulada muy por debajo de la media nacional”, es positivo “actuar lo antes posible” para “cercenar” la “tendencia creciente” de casos. En concreto, apuntó como “indicios que hacen reflexionar” la “tendencia creciente en el número de casos” en los últimos cuatro o cinco días, así como un índice reproductivo que está por encima de 1 en todas las provincias, según informa la agencia Europa Press.

En el caso de la ciudad de Ourense, Durán Parrondo cifró en 229 los casos nuevos en los últimos siete días y en 475 en 14 días, lo que eleva la incidencia “bastante por encima de la media de Galicia”. No obstante, en el caso de esta ciudad, los expertos son “relativamente optimistas” con las medidas, que empiezan a dar resultados.

En O Carballiño, añadió, se ha detectado un “número de casos importante en una población pequeña”: 51 casos nuevos en tres días, 92 en siete días y 148 en 14; mientras que en Celanova, donde había “cero casos”, se han ido “incrementando paulatinamente” en los últimos días, unos datos que llevan a tomar medidas de “manera precoz” para adelantarse a “un brote de mayor importancia”.

Finalmente, la directora xeral de Saúde Pública se refirió en la rueda de prensa al caso específico de Verín, donde se impusieron medidas al tiempo que en O Barco. Sin embargo, se dio una “respuesta diferente”, ya que, mientras que en O Barco hay una reducción de casos, especialmente en los últimos tres o cuatro días, en Verín “sigue habiendo casos, no un número elevado, pero si un goteo importante”.

Las autoridades sanitarias explicaron en la rueda de prensa de este miércoles que Galicia tiene una incidencia de coronavirus de 88,46 casos por 100.000 habitantes en siete días y de algo más de 133 a 14 días, por debajo de los 128 y los 263 de la media estatal actual, lo que sitúa a la gallega en “el rango bajo de las comunidades en incidencia acumulada”.

Además, el gerente del Sergas destacó que está “garantizada la capacidad asistencial” del sistema gallego, con un 0,9 % de pacientes en la uci en toda Galicia y el 4,7 % en hospitalización. De las 3.960 PCR realizadas este martes, dieron positivo el 6,41%, el 5,92% en las realizadas en los últimos siete días.