Exceso de aforamento nun céntrico bar de Sanxenxo

incumprimento. O exceso de aforamento nun bar situado no centro de Sanxenxo (Pontevedra) durante a madrugada do domingo obrigou ás forzas e corpos de seguridade do Estado a intervir, neste caso a Garda Civil e a Policía Local.

Segundo informaron a este xornal fontes do instituto armado, os feitos ocorreron sobre as 2:55 horas da madrugada do domingo, cando a cafetería aínda en horario comercial permanecía aberta con “un aforamento moi superior” ao actualmente permitido polas restricións do estado de alarma.

Fontes do concello informan que o local contaba con catro traballadores que se viron completamente desbordados ante a gran cantidade de público que acudiu ao local.

Ante estes feitos, os axentes levantaron actas por infrinxir a Lei de Seguridade Cidadá así como as normas relativas ao decreto de Estado de Alarma no ámbito, neste caso, da hostalaría. REDACCIÓN