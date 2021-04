Falta de personal, planificación y logística: críticas del BNG

“Inaceptables”. Así ha calificado la líder de la oposición, la nacionalista Ana Pontón, la situación vivida ayer en el Gaiás entre el grupo de población citado para recibir la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. “Houbo incluso momentos de tensión e de conflito entre persoas sometidas a unha situación de medo e de estres, que teñen un responsable: o Goberno do señor Feixóo por unha falta de planificación e de organización do proceso de vacinación”, criticó Pontón, quien ha señalado directamente al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como principal responsable.

Pontón se pregunta “como é posible que se teña a centos de persoas maiores esperando durante horas aglomerados e sen cumprir a distancia de seguridade para ser vacinados, co risco que iso supón, cando precisamente o que se quere evitar é unha cuarta onda”, al tiempo que ha pedido a la Xunta que no tire piedras sobre el tejado ciudadano al buscar justificación en un presunto incumplimiento de horarios de los citados.

Para el BNG, las imágenes de ayer demuestran algo que llevan semanas denunciando, y que se basa en una falta de medios, de personal y de mala logística para realizar una vacunación masiva. “E todo isto, despois de ter soportado a propaganda e a publicidade dun Goberno que presumía de poder vacinar a 100.000 persoas ao día, xa vimos onte onde quedaba esa capacidade”, añadió Pontón desde Lugo, donde se presentaron los proyectos del BNG para la digitalización del sector público y privado con cargo a los fondos Next Generation.

CALENDARIO. A esto se suma la denuncia del BNG por el ritmo de vacunación, el cual sitúa a Galiza “á cola do Estado na aplicación das vacinas e nin sequera se ten completado a primeira dose do antídoto en persoas de 80 anos”. En este contexto, Ana Pontón considera que Feijóo “debería dar a cara e comparecer no Parlamento para explicar o proceso de vacinación indicando prazos, efectivos e a loxística prevista”.