“Faremos o posible para protexer e axudar en todo aos nosos veciños”

Na contorna de Lugo, o Concello do Corgo vese afectado polo peche da cidade. A pesar de estar libres da COVID, cunha incidencia moi baixa, moitos veciños están a pasar momentos complicados a nivel económico, polo que dende o goberno local, liderado por Felipe Labrada, están a levar a cabo accións que axuden ao porvir do municipio.

Cal é o grado de incidencia no Concello?

No Corgo houbo algún caso puntual grave, pero ata o de agora non houbo unha incidencia alta.

Que medidas están a tomar?

En canto ás medidas, é un concello que está diseminado, o que contribúe positivamente nestes temas. Adoptamos todas as medidas de desinfección, de protección para o persoal da axuda no fogar, coas EPIS e as máscaras dende o primeiro momento para ese servizo, así como desinfección e xeles. A maiores, tamén repartimos mascarillas no colexio e nas casas dos nosos veciños, é dicir, unha serie de accións que tamén levan a cabo noutros lugares.

Que presuposto destinan para estas accións?

Non temos datos exactos do presuposto, porque o estamos elaborando, pero destinaremos o que faga falla para axudar e protexer aos nosos veciños. Neste senso, temos axudas para os locais da hostalaría que estiveron pechados (aínda que nesta segunda ola permaneceron abertos), unha liña que sacamos, e que ten o prazo aberto para solicitar as axudas, nas que damos 400 euros por local que estivo pechado e 300 euros por autónomo que viu reducido os seus ingresos.

Como lles afecta o peche da cidade de Lugo?

Nós estamos libres, pero a Lugo non podemos ir. Podemos viaxar a outras localidades, mesmo fóra da provincia, pero non podemos ir a Lugo. Isto aféctanos porque estamos na súa área de influencia e hai moita xente que viña a tomar algo ou a comer e non pode facelo. Estamos pasando momentos moi complicados.

Notades un maior interese por ir a vivir ao municipio?

Hai bastante interese, mesmo unha demanda de aluguer e de buscar fóra das cidades. Hai interese en vir ao rural porque non é o mesmo un confinamento nun piso que nunha casa no rural, onde é máis sinxelo manter as distancias, coa súa finca.

Pensa que a solución para o 2021 será a vacina?

O virus vai estar aí, polo que a solución ten que pasar pola vacina. Por iso, creo que non haberá problema para que a xente queira poñela, xa que sempre se puxeron. Eu estaría disposto a poñela canto antes, mesmo a nivel de probas, porque é algo de confianza.