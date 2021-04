Feijóo apunta a prorrogar el estado de alarma como mal menor pero Sánchez no cede

Santiago. La presión que ejercen comunidades como País Vasco, Andalucía o Murcia para que el Gobierno prolongue el estado de alarma que da cobertura a restricciones como el toque de queda más allá del 9 de mayo no hacen mella, por ahora, en el presidente Pedro Sánchez, que hace caso omiso y no contempla dar ese paso.

“La intención es no prorrogar el estado de alarma”, ratificó el líder del Ejecutivo tras el Consejo de Ministros celebrado este martes, insistiendo en que existen “herramientas jurídicas suficientes” para seguir tomando medidas contra la pandemia. Un punto de vista con el que no concuerdan muchos presidentes autonómicos, que se preguntan ahora por qué sino el Gobierno central apostó en su día por ir hacia este escenario .

Sánchez recalcó que las decisiones que pueda acordar el Consejo Interterritorial, que reúne al Ministerio de Sanidad y a las autonomías, son de "obligado cumplimiento", por lo que no cree que vayan a ser necesarias más prórrogas. Además, según su razonamiento, la aceleración del proceso de vacunación generó “un escenario completamente distinto” respecto a hace unos meses que permite suavizar las medidas ligadas al estado de alarma.

El también líder del PSOE recordó que los tribunales superiores de Justicia avalaron las decisiones adoptadas por el Consejo Interterritorial al ser de “obligado cumplimiento”, por lo que es posible proseguir con los mecanismos de cogobernanza sin necesidad de recurrir al mecanismo constitucional que vigente desde octubre. “Tenemos suficientes herramientas jurídicas para abordar con garantías la pandemia en este estadio de la pandemia, que hoy es un proceso de vacunación que se va a intensificar en las próximas semanas”, zanjó.

Seguridad jurídica para poder gestionar. Mientras, desde Galicia, el presidente Feijóo volvió a cargar este martes contra el Gobierno por no dotarse de una ley para combatir la pandemia y se mostró a favor, "como solución menos mala", de prorrogar el estado de alarma para blindar la seguridad jurídica de las decisiones que tomen las autonomías. Tras su participación en el foro “Wake Up, Spain!”, el titular de la Xunta defendió que no son las comunidades las que presionan al Ejecutivo, sino la COVID y arremetió contra la cogobernanza del Gobierno porque “no se la cree nadie”.

Explicó que Galicia es la única comunidad con una legislación específica contra la pandemia, tras la cual hay otras como País Vasco y Aragón que pretenden tramitar unas normas similares, y la respuesta del Gobierno fue llevar la norma aprobada en el Parlamento gallego al Tribunal Constitucional, lamentó. En su intervención vinculó la intención del Ejecutivo de no prorrogar el estado de alarma con una supuesta negativa de sus “socios en Cataluña”. Sin embargo, advirtió, “hasta julio o agosto habrá mucho riesgo de contagio” de la enfermedad y, por lo tanto, también económico, ante lo que reclamó seguridad jurídica para que las autonomías puedan seguir tomando decisiones y no depender de los tribunales superiores de justicia.

¿Intereses electorales? Una inquietud que no sólo afecta a Galicia. Desde Cataluña, la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, considera “prematuro” anunciar ya el fin del estado de alarma y exige al Gobierno que no supedite esta decisión a los “intereses electorales” del PSOE en las elecciones madrileñas. El anuncio de Sánchez, afirmó, es “muy prematuro” porque “aún no sabemos si necesitaremos o no ese estado de alarma”. Sin estado de alarma, advirtió, la Generalitat tendrá que acudir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña "cada vez que tome una medida" de restricción.

La presidenta balear, Francina Armengol, aseguró que es "lógico y normal" que si cuando decaiga el estado de alarma las comunidades tienen que liderar la gestión de la pandemia puedan disponer de todas las herramientas necesarias para hacerlo. Se refirió especialmente al toque de queda, aunque recordó que las CCAA tienen a su disposición otras herramientas como la limitación de aforos o el control de los horarios comerciales.

En esta línea, algunos partidos que apoyaron al Gobierno para la aprobación de los Presupuestos, como Más País, Compromís, Bildu y el PDeCAT, aprovecharán este miércoles la presencia del presidente en el Congreso para exigirle que pacte con las comunidades una alternativa al estado de alarma.