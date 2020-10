Feijóo chama a prepararse para a restrición de liberdades ante unha España "cada vez en situación máis crítica"

SANTIAGO. EP. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, constatou este xoves o "empeoramento" da situación epidemiolóxica, aínda que Galicia está "comparativamente mellor" que a media estatal. Nesta conxuntura, avanzou que haberá que ser "firmes" e chamou aos cidadáns a "estar preparados" para a restrición de liberdades co fin de preservar "un ben" superior, a vida das persoas.

Após reivindicar que a galega "segue sendo a Comunidade con menos camas ocupadas en UCI e en plantas de hospitais", advertiu que "o empeoramento" da situación epidemiolóxica indica que se achega o momento de "ser firmes e claros", dicir "as cousas como son" e "estar preparados para restricións no que respecta ás liberdades".

"A pandemia obríganos a elixir entre un mal menor e un mal maior", proclamou o presidente galego, antes de esgrimir que España está "cada vez nunha situación máis crítica", o que obriga ás partes que a integran a estar nunha situación de "alerta permanente".

Neste escenario, á espera das medidas que se poidan concretar nesta mesma xornada no marco do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde (CISNS), o presidente xustificou as decisións adoptadas na Comunidade e apelou a non baixar a garda con familiares e amigos. Lonxe de que non exista risco en ambientes familiares, esgrimiu que os datos "indican o contrario", a "relaxación" pode favorecer que o perigo aumente. Finalmente, fronte a "condutas temerarias", o presidente contrastou o "civismo xeneralizado" da poboación galega.

LEXISLACIÓN E CRITERIOS HOMOXÉNEOS

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asegurou, á espera das medidas que se concreten no marco do Consello Interterritorial do Sistema Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde (CISNS), que Galicia "volverá pedir lexislación" que facilite a xestión da pandemia e tamén "criterios homoxéneos" que poidan ser de aplicación nas distintas zonas de España.

"Non pode haber 17 propostas distintas, e denominacións como estado de alarma ou toque de queda son impropias dunha situación que dura meses e prolongarase durante máis meses", sentenciou, após a reunión semanal do seu Executivo, nunha rolda de prensa na que anticipou que Galicia --que remitiu unha proposta de lei orgánica de saúde-- "insistirá" en que se habilite lexislación que achegue "seguridade xurídica" e garántanse "criterios e solucións homoxéneas".

Ademais, anticipou que Galicia proporá reservar "unha parte" da Conferencia de Presidentes que se reunirá o luns para abordar a situación da pandemia e a súa evolución no conxunto de España.

"É fundamental esta Conferencia de Presidentes para falar da situación económica e da candidatura de España aos fondos europeos, pero o que está claro é que estamos nunha onda da pandemia, e volvemos outra vez aos problemas da primeira", advertiu.

"IMPROVISACIÓN E FRIVOLIDADE"

Respecto diso, detectou "improvisación e frivolidade" tanto "nas medidas que se adoptan como nas que non se adoptan".

De aí, xustificou, que Galicia exporá ao xefe do Executivo central, Pedro Sánchez, que unha parte da Conferencia de Presidentes dedíquese a avaliar a situación, ademais de pedir lexislación e criterios "homoxéneos".