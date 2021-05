Feijóo explica as novas normas COVID. Minuto a minuto da comparecencia

Amplíanse os horarios da hostalaría. Os bares e cafeterías poderán abrir ata as 23.00 horas e os restaurantes ata as 01.00 horas. Prohíbense as reunións nos domicilios entre non convivintes entre as 01.00 e as 06.00. Esta medida tamén debe ter o visto bo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.