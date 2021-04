Feijóo insiste en pedir leyes y Darias dice que las estrategias para controlar el Covid seguirán tras el estado de alarma

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado que las estrategias que hay actualmente vigentes para controlar la transmisión del coronavirus van a seguir en vigor una vez finalice el estado de alarma, el próximo 9 de mayo. Darias se ha pronunciado así durante una comparecencia, realizada a petición propia, en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, donde ha recordado que la intención del Gobierno es que el estado de alarma "concluya" y que "entre todos" se trabaje para que no sea necesario prorrogarlo. Por su parte, el presidente de la Xunta d Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se manifestó al respecto en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta de este jueves, afirmando que “necesitamos una red legislativa hasta que las vacunas proporcionen inmunidad de rebaño”. Preguntado por la prensa sobre la propuesta del Lehendakari Urkullu de ampliar el estado de alarma dos meses, Feijóo consideró que no es razonable dejar sin amparo legal a las comunidades en riesgo extremo. Volvió a insistir en pedir una ley específica para gestionar la pandemia, afeando de nuevo al Gobierno la decisión “política” de recurrir la Lei de Saúde. En todo caso, se mostró contrario a “retirar las herramientas” que pueda tener un presidente autonómico para gestionar la pandemia. Así, cree que “la propuesta del lehendakari es sensata”, pues no se puede dejar a las comunidades con índices de incidencia de 400 casos por cada cien mil habitantes “sin red alguna”. “Necesitamos una red hasta que a través de las vacunas lleguemos a una inmunidad de rebaño”.

La ministra de Sanidad está en una onda muy diferente a la del presidente gallego y otros dirigentes de otras comunidades autónomas, y manifestó que "una vez finalice el estado de alarma la prioridad del Ministerio de Sanidad va a seguir siendo la misma, por lo que seguiremos trabajando intensamente con las comunidades autónomas para seguir salvando vidas y recuperando la normalidad", ha aseverado la ministra. Por ello, Darias ha insistido en que van a seguir vigentes documentos como, por ejemplo, la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19; el Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19; el documento de Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19; o la estrategia de vacunación, entre otros. "Hasta que podamos controlar la pandemia vamos a seguir usando todas las herramientas y, si fuese necesario, creando nuevas", ha aseverado Darias, tras señalar que el estado de alarma "ha funcionado" ya que ha logrado alcanzar el "difícil equilibrio" entre la protección de la salud y los derechos.



Castilla y León rechaza un estado de alarma 'a la carta'

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha rechazado este jueves un Estado de Alarma 'a la carta', con lo que respalda el planteamiento realizado por el lehendakari, Íñigo Urkullu, y se vuelve a mostrar en contra de que el Gobierno central "vuelva a pasar la pelota" a las comunidades autónomas tras el 9 de mayo. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Igea ha eludido a sus raíces vascas plasmadas en su segundo apellido. "Hoy me siento mucho más Arisqueta que nunca, estoy muy de acuerdo con lo que dice el Gobierno vasco", ha señalado el vicepresidente, quien ha insistido en la decisión sobre la situación en la que quedará el país tras el 9 de mayo corresponde al Ejecutivo central. "Lo que no puede hacer el Gobierno, aunque me temo que lo hará, es volver a pasar otra vez la pelota a las comunidades autónomas", ha señalado Francisco Igea tras lamentar que el Ejecutivo haya incumplido su "promesa" de actualizar la Ley de Salud Pública para adaptarla a la situaicón de pandemia y se plantee ahora no prorrogar el Estado de Alarma. Para defender su rechazo a impulsar un Estado de Alarma 'a la carta'. Igea ha destacado que la Ley dice "claramente" que no se puede usar esta figura cuando la crisis es global y, como ha argumentado, actualmente hay nueve autonomías que están en una situación de "alerta máxima".



El PNV cree “más prudente” alargar el estado de alarma

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha insistido en que, “vistos los números” de la pandemia, sería “más prudente ir alargando” el estado de alarma, aunque fuera “en plazos más cortos”. En este sentido, ha lamentado que, con el anuncio del fin de este instrumento el 9 de mayo, “el Gobierno está más preocupado por los touroperadores y por el movimiento turístico que por lo que pueda ser el control de la pandemia”. En una entrevista concedida a TVE, el portavoz del PNV se ha mostrado partidario de “mantener todas las herramientas jurídicas precisas para poder tomar decisiones” ante la pandemia. Según ha recordado, durante este año y medio, se han hecho “muchas predicciones” de cómo iba a evolucionar la crisis saniataria y, sin embargo, “nos sorprendíamos con picos en un lugar o en otro que había ido muy bien hasta el momento”. Por ello, ha remarcado que se deben “seguir manteniendo en manos de las instituciones las herramientas jurídicas necesarias, y eso evidentemente queda modificado con el fin del estado de alarma”.



Andalucía tomará las medidas necesarias si el Gobierno “no hace nada” antes del 9 de mayo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado este jueves “imperdonable” que el Gobierno central aún no haya puesto sobre la mesa una “alternativa normativa o jurídica” que diera seguridad jurídica a las comunidades autónomas en la toma de decisiones para luchar contra la pandemia del coronavirus, cuando faltan pocos días para el día 9 de mayo, en el que está previsto que decaiga el actual estado de alarma. En declaraciones a los periodistas en el Parlamento andaluz, Moreno ha lamentado esta situación y ha apuntado que habrá que esperar a ver qué quiere hacer el Gobierno central. En cualquier caso, ha insistido en que el presidente español, Pedro Sánchez, lo que debería hacer es convocar de manera urgente una Conferencia de Presidentes para que se pudiera debatir sobre todos estos asuntos.

Ha advertido de que si el Gobierno central decide no hacer “nada”, la Junta de Andalucía, con los instrumentos que tiene en sus manos desde el punto de vista normativo, tomará las decisiones que considere que sean necesarias y oportunas para frenar la pandemia.

Pero el presidente ha recalcado que ahora “lo importante es saber qué quiere hacer el Gobierno central, porque la pandemia no entiende de territorios”.

“Lo que tiene que hacer el Gobierno es marcar normativa para el conjunto del Estado”, según ha indicado Juanma Moreno, quien ha agregado que es incomprensible que, tras 14 meses de pandemia, el Ejecutivo nacional no sea capaz de plantear “ninguna alternativa normativa ni jurídica”: “El Estado tiene que coordinar, planificar y liderar”.

En la misma línea se ha manifestado minutos después el presidente en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, en respuesta a la pregunta que le ha formulado el portavoz del Grupo Socialista, José Fiscal, quien ha pedido a Moreno que detallara las medidas que tenía previsto adoptar la Junta una vez que decaiga el estado de alarma. REDACCIÓN/EP