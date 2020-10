Feijóo justifica las "duras" medidas y llama a desterrar el incivismo

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha justificado este miércoles las "duras medidas" tomadas por el comité clínico en Galicia en la pasada jornada, al tiempo que ha pedido "responsabilidad" con dos advertencias: "es el momento de desterrar comportamientos incívicos" y "tocará sacrificar parcelas de libertad" para preservar "un bien" mayor, en relación a la vida de las personas.

En la sesión de control del Parlamento, en su enfrentamiento dialéctico con la portavoz del BNG, Ana Pontón, el presidente ha aprovechado para lanzar un mensaje político en relación a las "importantes" decisiones adoptadas en la pasada jornada por el comité clínico para "seguir luchando contra la pandemia". "Son decisiones motivadas por la preocupación", ha sentenciado.

No en vano, ha esgrimido que a su Ejecutivo le preocupa la evolución de la covid-19 en Galicia, aunque la Comunidad sea "la que tiene menos camas ocupadas en UCI" y, junto con Cantabria, "la que menos camas tiene ocupadas en hospitalización".

"Nos preocupa. Y para conseguir unos resultados mejores que la media de España haya un planteamiento permanente: profesionalidad en el comité clínico y anticipación en las decisiones", ha asegurado el mandatario autonómico, antes de reflexionar sobre las medidas adoptadas en el marco de la resituación de Galicia en el nivel dos de restricciones, que incluyen la limitación de reuniones a cinco personas.

"Sé que las medidas que proponemos son complejas y duras para la población, pero es la mejor forma de evitar que la evolución de la pandemia se agrave en Galicia como está en muchísimas ciudades y muchísimas comunidades de España", ha asegurado.

INSISTE EN PEDIR LEGISLACIÓN

Al tiempo, ha destacado que son decisiones que se enmarcan dentro de las competencias de la Comunidad y ha insistido en que las medidas serán "más eficientes" cuando se tomen "de forma coordinada" y desde la "seguridad jurídica" en el ámbito estatal.

"Por eso no me cansaré de pedir una ley (orgánica de salud pública) para gestionar la pandemia, una ley que dé capacidad a las autoridades de salud pública para tomar decisiones", ha recalcado, antes de defender que la vía no puede ser solicitar la declaración del estado de alarma.

A su juicio, el mensaje no puede ser "pídelo (el estado de alarma) si lo quieres, y si lo quieres, allá tú" porque hay una pandemia, de un virus para el que todavía no hay vacuna. "Y aquí la política está intoxicando la gestión de la pandemia", ha lamentado.

APELACIÓN A LA RESPONSABILIDAD

En este contexto, ha apelado a la "responsabilidad de todos", de los diputados y del conjunto de los gallegos, para que "sigan estando a la altura" como "lo estuvieron durante el estado de alarma", durante la primera ola de la pandemia.

"Es el momento para desterrar comportamientos incívicos, sin demagogias señora Pontón. Nos va a tocar a todos sacrificar parcelas de libertad, pero el bien que tenemos que proteger por encima de cualquier consideración es la vida de las personas", ha dicho, para concluir que en ello están plenamente "comprometidos" los miembros del comité clínico, del Gobierno y los profesionales de sanidad y otros servicios sociosanitarios como las residencias de mayores.

SANTIAGO. EUROPA PRESS