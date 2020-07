Feijóo marca el camino a Moncloa: “Un partido de Estado, centrado y templado”

Con once años de gobierno en Galicia a sus espaldas y cuatro mayorías absolutas consecutivas, la última tras la victoria electoral del pasado 12 de julio, Alberto Núñez Feijóo llegaba ayer a la madrileña calle Génova, donde fue recibido entre aplausos, muy reforzado en su papel de barón autonómico con peso específico en el partido para participar en Comité Ejecutivo Nacional del PP.

Tras los brillantes resultados obtenidos el domingo, que le otorgan 41 escaños en el Parlamento do Hórreo –pendientes de que el voto emigrante pueda sumar al PPdeG uno más por Pontevedra–, el presidente electo de la Xunta concitaba la máxima atención de la prensa a su entrada a la sede de los populares.

Allí, a preguntas de los medios, marcó el camino a los suyos para regresar a La Moncloa, de donde Pedro Sánchez desalojó a Mariano Rajoy en 2018 tras una moción de censura, recetando un PP “centrado” y “templado” para que el populismo puede quedar fuera del Congreso como, según dijo, ocurrió en Galicia en las pasadas elecciones .

“El PP tiene un gran futuro y si seguimos insistiendo en nuestros principios, siendo un partido centrado, un partido templado y un partido que es capaz de aglutinar a diez millones de españoles es el mejor servicio que le podemos hacer a España y a los españoles”, aseveró .

El de Os Peares enfatizó que el PP no es un partido “frívolo” sino “un partido de Estado y alternativa” y subrayó que en los comicios quedó demostrado que “cuando se le habla a la gente así de claro el populismo no entra, no entra el populismo de extrema izquierda ni el populismo de extrema derecha”.

Así, agregó que el modelo del PPdeG funcionó claramente en Galicia” y agregó que el Partido Popular tiene que ser un “partido de Estado” como lo ha sido “siempre”. “Nosotros no vamos a cambiar nuestros principios por las modas, que pueden durar unos meses e incluso unos años”, añadió.

RECOMPOSICIÓN DEL CENTRO-DERECHA. Tras destacar que el populsimo “salió del Parlamento gallego”, recalcó que él “no se resigna a ver cómo sale del Congreso en las siguientes elecciones y cómo una vez más se recompone el centro-derecha, que es la única alternativa” que, a su juicio, “hay al socialismo y al populismo que están ahora instalados en el Gobierno” y al “independentismo que es su socio de legislatura”.

Feijóo hizo hincapié en que estas elecciones les “reconcilian” con los principios y “deja atrás el populismo de un lado y del otro”, después de que ni Vox ni Podemos cuenten con representación en la Cámara autonómica. Según dijo, vuelven a tener un Parlamento “viable”, con tres grupos políticos, después de que los ciudadanos hayan dicho “no a la política frívola, del tuit y populista de los dos extremos”.

Admitió que fueron unas elecciones “muy difíciles” por la pandemia, “sin mítines masivos” y sin que el PP haya podido “desplegar su capacidad de convocatoria”. Dicho esto, agradeció a los gallegos “su compromiso con las urnas” y que hayan ido a votar, a pesar de “los miedos que intentaron algunos partidos políticos inyectar la última semana”.

También dio las gracias por que le hayan dado “el mejor resultado en las cuatro veces que se ha presentado”, un “resultado estratosférico” que le llena de “ilusión”. Finalmente aplaudió a todo el PP y, en especial a Pablo Casado, por “entender” la “forma de hacer estas elecciones”, en la que acudió a “hablar de Galicia y comprometerse” con los intereses de la comunidad.

Ante el hecho de que Vox sí que haya obtenido un escaño en Álava, dijo desconocer por qué ha logró representación en esa provincia pero subrayó que el PP en Euskadi es un partido “admirado y admirable”. “Y creo que Carlos Iturgaiz hizo todo lo que pudo, sin duda”, apostilló, para concluir que no se sirve a España “fragmentando o dividiendo sino uniendo y buscando acuerdos”.

el mejor aval. Después del cónclave de los del charrán, el presidente de la formación, Pablo Casado, defendió en rueda de prensa que “nadie” tiene que llevar a su partido a la “moderación” porque “siempre” estuvo “en ella”. Además, tras señalar que el objetivo de la izquierda es “dividir” al centro-derecha para mantener a la baja sus posibilidades electorales y que no lo deben “consentir”, garantizó que el PP hará una oposición “moderada en el tono” y “contundente” en el contenido.

Tras felicitar a Feijóo por su cuarta mayoría absoluta, algo “insólito” en los países del entorno, Casado afirmó que esos resultados se deben a “una brillante gestión” y la puesta en marcha de “políticas eficaces” desde la Xunta. “Tu victoria es nuestro mejor aval para llegar cuanto antes al Gobierno y esto no es nuevo porque los éxitos electorales del PP en Galicia precedieron siempre a las victorias a nivel nacional”, enfatizó.