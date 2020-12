Feijóo non contempla por agora novas restricións para Nadal

SANTIAGO. EP. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, non contempla por agora novas restricións para os días de Nadal en Galicia aínda que se remitiu á reunión do comité clínico que terá lugar o vindeiro luns, no que se estudarán "os datos últimos" para concretar "cales son as propostas".

Preguntado por un posible aumento das limitacións ante o incremento dos contaxios en Galicia, o máximo mandatario autonómico lembrou que a Xunta sempre comunica as decisións despois de que os datos sexan avaliados previamente polo comité clínico.

"O Nadal dura moito, estaremos ata o día sete con períodos de festa, quedan semanas ata o sete de xaneiro", manifestou Feijóo, que abogou por "ir por partes" e "ir avaliando a situación epidemiolóxica en cada área sanitaria e tomando decisións respecto diso".

Neste punto, interpelado sobre se se endurecerán as restricións os días de Noite Boa e Nadal, lembrou que "a normativa acredita que por razóns de familia, de convivencia nestas datas, a xente pode moverse na Comunidade autónoma".

Ademais, destacou que "a maioría dos concellos de Galicia están abertos" polo que "na maioría do territorio galego pode haber desprazamentos". "Nos lugares que aínda puidesen estar pechados o día 23, por razóns de familia e de festas si se pode mover", explicou Feijóo, que precisou que "só por estas razóns".

Por último, sinalou que, no caso de que se poida abrir algún territorio que actualmente está pechado, "non sería necesario acreditar estas razóns". "Insisto, imos seguir tomando decisións de acordo coa situación clínica de cada momento, tomando decisións cada semana do tres que duran as festas de Nadal e Reyes", resolveu.