Feijóo se muestra rotundo: “Las cosas no van a mejorar en los próximos veinte días”

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, está convencido de que los datos de evolución epidemiológica en Galicia “no van a mejorar en los próximos veinte días” pues el incremento de la positividad registrado está íntimamente relacionado con las jornadas de Nochebuena y Navidad y todavía falta por ver el efecto de las de Nochevieja y Año Nuevo.

Las cosas “van a empeorar”, señaló en una entrevista difundida este domingo por el circuito gallego de la cadena Ser, en la cual aseguró que confiaba en que a finales del mes en curso la mejoría sea ya la tendencia.

Al ser preguntado si hubiese sido mejor no hacer ninguna aproximación familiar contesta, “pues sí”, en alusión al aperturismo que hubo en las fiestas, con períodos de movilidad extraordinaria con independencia de los cierres perimetrales en vigor. Con todo, Núñez Feijóo aludió a lo que fue norma para toda España y recordó que en Galicia se procedió de la forma más “racional” y “proporcional posible”, con la información que se manejaba a fecha de diciembre.

Al hilo de esta observación, se refirió a la situación de presión asistencial en planta y uci para concluir que, pese al panorama presente de contagios al alza, “es la mejor” del país. El jefe del Ejecutivo gallego no se mostró partidario de reclamar un confinamiento general y sí de aplicar medidas “localizadas y localizables”, de “ir mirando”.

Del comité clínico asesor, que se reúne dos veces por semana, el presidente contó que la mayoría de las decisiones se toman por unanimidad o por “mayoría cualificada importante”.

Si tuviese que decidir él mismo entre la dicotomía sanidad-economía, reaccionó a una de las preguntas formuladas con el argumento de que “no es el caso, pues no existe ahora tal debate”, pero, de haberlo, se mostraría, tal y como garantizó, a favor de la “balanza sanitaria” sin duda alguna con prejuicio de la otra.

En el campo monetario, Núñez Feijóo observó que lo lógico es que el producto interior bruto se recupere, pero no es “tan optimista” con el tema del paro. Su pensamiento, sin embargo, está centrado en el proceso de vacunación y fijó como un “objetivo de mínimos” llegar a finales del ejercicio en curso con inmunidad de grupo. Con dos vacunas, no podría dar una fecha para alcanzar ese propósito –“el dato no es muy positivo”– pero aguarda que a finales del primer cuatrimestre haya varios antígenos “a disposición” del mundo.

En el plano político, del Gobierno de Sánchez, y ante una cuestión expresa, consideró que su paisana Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, es de “lo más aceptable”.

Por último, el presidente de la Xunta volvió a celebrar la ampliación del Año Santo a todo 2022 y apuntó que es una “buena noticia” para España entera.