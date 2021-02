Feijóo ve posible “un respiro” de las restricciones ante la bajada de casos

Tras cuatro días consecutivos de descenso en el número de nuevos casos de coronavirus diagnosticados en la comunidad gallega, este lunes se alcanzó la cifra más baja de positivos desde el pasado 5 de enero (hace más de un mes), con 525. Esto abre el debate sobre el inicio de la relajación de las estrictas medidas vigentes desde hace casi dos semanas.

“Es posible que la próxima semana” pueda “haber algún respiro” en las restricciones en vigor, pero, de momento, “han de continuar”, anunció ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien también indicó que en la reunión del comité clínico de esta tarde “se va a valorar la situación de los nuevos contagios”, así como la positividad, sobre la que destacó que el último dato fue “el mejor de la serie”, con “solo 500 nuevos infectados cuando llegamos a tener 2.000”.

Por tanto, comentó que en el comité de expertos, que él mismo preside, “se mirará ayuntamiento por ayuntamiento”. En la actualidad solo hay cuatro con una incidencia acumulada (IA) a 14 días superior a los 2.000 casos por 100.000 habitantes: Moeche, Cabanas, Forcarei y Rois; frente a los 15 que había el pasado jueves. Además, la IA a 14 días en el conjunto de la comunidad pasó de 699 a 603 entre la jornada del viernes y la de ayer (casi 100 puntos menos) y, a 7 días, de 282 a 231.

“Viendo cuál es la previsión de curva, si la previsión de tope de contagios, de uci y de ingresos se consolida a la baja, sin duda haremos un resumen más positivo”, abundó Feijóo. Con todo, avanzó que “es posible que la próxima semana”, entre mediados y finales, se pueda “dar algún respiro a las familias” que “lamentablemente están padeciendo como pacientes, pero también a las que están padeciendo desde el punto de vista económico”, como los hosteleros, cuyos locales continúan cerrados.

EL 17 DE FEBRERO COMO FECHA DE ANÁLISIS. “Si me pregunta si va a haber nuevas restricciones, entiendo que no y, si me pregunta si vamos a disminuir, lamentablemente entiendo que no; las restricciones de momento han de continuar”, puntualizó Feijóo, quien recordó que las medidas en vigor acordadas el 27 de enero “tienen una fecha de análisis: el 17 de febrero”. “Hemos de esperar a la siguiente semana”, matizó.

UN “OPTIMISMO MUY CONDICIONADO”. Asimismo, el titular del Ejecutivo gallego valoró que los últimos datos registrados “han sido los mejores” desde diciembre, con unas 23.000 pruebas (11.772 PCR realizadas ayer y 1.509.268 desde el mes de marzo) --entre PCR y test de antígenos--- hechas “y la positividad bajó al 4,5%”, algo que no ocurría desde el pasado 24 de diciembre.

“Es el primer dato optimista que tenemos desde cuando teníamos una positividad del 12%”, afirmó el mandatario autonómico, quien considera que “invita al optimismo”, pero, reconoció, “es un optimismo muy condicionado porque la presión hospitalaria sigue siendo alta”.

VUELVEN A AUMENTAR LOS HOSPITALIZADOS. “Lo que más nos preocupa es la situación en las uci. Estamos por debajo de 19.000 nuevos contagiados, bajar de los 20.000 casos activos (19.246) es también una muy buena noticia, pero hay todavía presión hospitalaria y en uci que no nos permite considerar el fin de esta ola”, explicó.

En concreto, este lunes se incrementó el número de pacientes hospitalizados en planta hasta los 1.063 (37 más) y los ingresados en uci hasta los 254 (6 más). Por áreas sanitarias, fue la de Ourense la que registró un mayor incremento, con 20 críticos (dos más) y 161 en otras unidades (8 más); seguida de la de Vigo, con 29 pacientes en uci (uno menos), pero con 145 en planta (9 más).

ESTOS DÍAS SERÁN “DETERMINANTES”. Por ello, resaltó que “esta semana va a ser determinante cómo va evolucionando la positividad y el número de casos”, cuyo total ya asciende a 104.701 desde el inicio de la pandemia, siendo el área de A Coruña (5.161 contagios activos) y la de Vigo (3.146) las más afectadas en la actualidad. “Y la próxima semana probablemente hablaríamos de cuál es la situación”, comentó para evaluar cambios. “Es posible que la próxima semana, a mediados o finales, podamos dar algún respiro”, concluyó el presidente de la Xunta.