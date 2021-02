protocolo. La ministra de Hacienda y portavoz de Gobierno, María Jesús Montero, indicó ayer que el rey Felipe VI se vacunará “cuando le corresponda” en función del grupo de riesgo al que pertenece, igual que ocurre con los miembros del Gobierno, al tiempo que precisó que no está previsto hacer llegar la vacuna a Don Juan Carlos. Montero dijo que no le consta que el rey haya recibido ya la vacuna contra la COVID, subrayando que en cualquier caso se vacunará “cuando le corresponda según su grupo de riesgo” igual que ocurre con los ministros. “No todos somos iguales”, señaló la ministra, subrayando que “cada uno de nosotros somos una individualidad” por la diferencia de edad y las condiciones previas de cada persona “Nos tocará cuando nos toque y a la Casa Real le tocará cuando le toque”, insistió, aclarando que no está prevista la “remisión” de la vacuna al rey emérito, quien se encuentra en Emiratos Árabes Unidos. Montero recordó que la vacunación en España la llevan a cabo los servicios sanitarios siguiendo el protocolo fijado por el consejo interterritorial y en virtud del cual “todas las personas somos iguales y lo único que nos diferencia es nuestra vulnerabilidad respecto a nuestras enfermedades previas, nuestra edad y las condiciones que rodean nuestra habitabilidad”. ecg