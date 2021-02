Francia: los casos de nuevas variantes crecen hasta un 50 %

Los casos de las nuevas variantes del coronavirus aumentan en Francia a un ritmo del 50 % cada semana, aunque eso no provocó por ahora una explosión de los contagios totales, que en la última semana crecieron un 1,5 %, con entre 20.000 y 25.000 diarios de media. “La situación sigue siendo frágil” con un número de hospitalizados “elevado”, de forma que no hay “ni calma ni una explosión”, explicó este miércoles el portavoz del Ejecutivo, Gabriel Attal, que insistió en que el objetivo sigue siendo evitar un tercer confinamiento. Attal hizo hincapié en que la propagación de las nuevas variantes es “menos importante” que en otros países que no habían tomado las mismas medidas para frenarlas. Se refirió, en particular, al caso de Portugal, donde según sus datos el ritmo de expansión es del 70-90 % semanal. Afirmó que “sobre las variantes, hay una movilización total” con nuevas restricciones. i.r.m.