Galicia, a un paso del confinamiento total

Cierre total de la hostelería en toda Galicia, apertura de comercios no esenciales hasta las 18.00 horas, clausura de centros comerciales durante los fines de semana, aplazamiento hasta el 17 de febrero del regreso a las clases universitarias presenciales, clausura de gimnasios y reuniones solo entre convivientes, al menos, durante las tres próximas semanas: desde mañana, miércoles, hasta el miércoles 17 de febrero. La comunidad se encuentra íntegra y enteramente en nivel de riesgo máximo y a un paso ya del confinamiento.

Estas fueron las principales medidas anunciadas ayer por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras una nueva reunión del comité clínico que, tras evaluar la situación epidemiológica que atraviesa la autonomía, consideró necesario el endurecimiento de la, ya de por sí, drástica normativa adoptada el viernes de la pasada semana.

Casi 20.000 contagios activos, una incidencia acumulada a 14 días de 700 casos por 100.000 habitantes y una presión asistencial en las UCI superior al 20 %. La tercera ola continúa avanzando, imparable, y “la ventaja comparativa frente al resto de España es algo que ahora carece de relevancia”, pues el “aumento que se está registrando en todos los indicadores es inasumible”, evidenció ayer Feijóo.

Las cifras de contagio, “inéditas”, “obligan a Galicia a elevar el nivel máximo de protección para reducir el porcentaje de ocupación en los hospitales e intentar salvar todas las vidas posibles (el virus ya se ha cobrado 1.622)”, consideró el presidente de la comunidad gallega.

Visto que el endurecimiento de las medidas –limitación de la movilidad y de aforos en territorios con alta incidencia, reducción del horario de la hostelería hasta las 18.00 y prohibición de salidas de los centros residenciales, entre otras– “no se tradujo en una mejora sustancial” de la situación epidemiológica de la comunidad, “hacen falta más medidas”, aseveró Feijóo. De este modo, ayer lunes anunció las nuevas restricciones, que se hacen hoy extensibles “a los 313 ayuntamientos”.

LIMITACIÓN DE LA MOVILIDAD AL MÁXIMO: LOS LOCALES DE RESTAURACIÓN BAJAN SUS REJAS. La principal decisión adoptada por el Comité Clínico ante la elevada incidencia de casos es el pase automático del conjunto de la comunidad al nivel máximo de restricciones, lo que implica, en palabras del propio presidente, “limitar al máximo la movilidad de todas las áreas, ya que todas tienen una presión asistencial importante que hay que reducir”.

Para ello, se prohiben los desplazamientos fuera del perímetro de cada ayuntamiento, excepto que sea por razones justificadas, como acudir al puesto de trabajo, al centro educativo o a cuidar de personas ancianas o menores dependientes.

Ese límite de movilidad también se verá amparado por el cierre total de la hostelería, que hasta ahora estaba fijado para el conjunto de la comunidad a las 18.00 horas, con atención solo en terraza, excepto en municipios con alto nivel de incidencia. A partir de mañana, los establecimientos de restauración solo podrán mantenerse abiertos para ejercer el reparto a domicilio.

TIENDAS DE ROPA Y VENTA DE PRODUCTOS NO INDISPENSABLES REDUCEN SU HORARIO. También se aplicarán mayores restricciones al comercio no esencial. Tiendas de ropa, de juguetes, zapaterías y demás negocios de venta de productos no indispensables tendrán que cerrar sus puertas a las 18.00 horas, manteniendo su aforo reducido al 50 %. Para incidir todavía más en esta medida, los centros comerciales gallegos permanecerán cerrados por completo durante los fines de semana próximos.

Además, otras actividades de ocio como el cine, los museos o las bibliotecas también quedarán suspendidas hasta nuevo aviso. En la misma línea, la Xunta decreta el cierre de los gimnasios y de otras instalaciones deportivas, por lo que solamente se permitirá la práctica del deporte “al aire libre, individual y con mascarilla”, remarcó Feijóo.

LA RECOMENDACIÓN DE NO REUNIRSE CON NO CONVIVIENTES SE CONVIERTE EN OBLIGACIÓN. Por lo que respecta a las reuniones sociales, la recomendación de limitarlas solo a grupos de convivientes, sin visitas fuera de la unidad familiar se convierte ahora en obligación. Tal y como señaló el presidente del Gobierno, “a aquellas personas que estén paseando juntas y se les pida el DNI para acreditar que son convivientes, en caso de que no lo sean, se le anotará la correspondiente falta”. Por tanto, indicó que “si se quiere salir acompañado a pasear o a la compra, solo se podrá hacer con personas convivientes”.

VUELTA AL HOGAR ANTES DE LAS 22.00 HORAS Y HOSPITALES SIN VISITAS. Por otro lado, el toque de queda se mantendrá fijado a las 22.00 horas, “el mínimo permitido por el Gobierno, lamentablemente”. Si bien Feijóo insistió en que, si fuese por voluntad de la Xunta y del comité clínico este horario se reduciría aún más, hasta las 20.00 horas. Por ello, todo el comercio esencial –supermercados, farmacias, talleres...– seguirá teniendo su cierre máximo a las 21.30 horas.

Y, en el ámbito sanitario, siguen interrumpidas las visitas a los enfermos, excepto por razones de atención a dependientes, medida que ya entró en vigor la pasada semana.

SE RETRASA LA VUELTA A LAS AULAS EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. A su vez, el titular de la Xunta anunció este lunes que la comunidad educativa se verá dividida en dos niveles dentro de la aplicación de estas nuevas medidas. Por un lado, las escuelas infantiles seguirán funcionando con total normalidad, como venían haciendo hasta ahora. Asimismo, los centros de Primaria y Secundaria seguirán impartiendo clases presenciales.

Ahora bien, por lo que respecta a la enseñanza universitaria, que todavía no ha regresado a las clases tras las Navidades y se encuentra en periodo de exámenes, el retorno a la enseñanza será el próximo 8 de febrero, pero de manera telemática, con seguimiento de las lecciones de forma online. Para que se produzca el regreso a las aulas, tendrán que esperar hasta la vuelta del Carnaval, el 17 de febrero.

“TODAVÍA QUEDAN MOMENTOS MUY DUROS POR PASAR”. “Es difícil transmitir que, después de lo que ya llevamos pasado nos quedan todavía momentos muy duros por pasar, especialmente duros, tan duros como el momento más duro de todo este año”, aseguró Feijóo, que añadió que esto es algo que debemos “aceptar, afrontar, reconocer y esforzarnos por superar”. Actualmente, el proceso de vacunación emprendido es algo que “nos da esperanza” y, “una vez superado este momento crítico, será más llevadero”.

El máximo mandatario autonómico se mostró tajante respecto a una cuestión: “El virus no va a desaparecer”. Con todo, “esperamos que la convivencia con él sea más sencilla”, gracias a la vacunación y a la inmunización de una parte considerable de la sociedad gallega.

Se mostró consciente del “demoledor coste” que las restricciones supondrán para “aquellas personas que bajan las persianas”, ya que “si hubiese una medida mejor se tomaría”.

LA PUERTA ABIERTA A NUEVAS RESTRICCIONES LA PRÓXIMA SEMANA Y... ¿AL CONFINAMIENTO? “No puedo asegurarles que esto sea el definitivo esfuerzo, no quiero dar falsas esperanzas”, terminó su mensaje el presidente del Gobierno gallego. Incidió en que todavía quedan cuestiones por aclarar, como “el alcance de las nuevas cepas”, que aún “se desconoce”. “Se nos dijo que iban a ser marginales y ahora se nos dice que serán dominantes”, recordó.

Así las cosas, insistió en que “estos esfuerzos, por difíciles que sean, no serán en vano, servirán para que los contagios disminuyan”. “Les puedo asegurar que es imprescindible que nos esforcemos y cumplamos todos y cada uno de nosotros (las medidas)”, pidió a la ciudadanía. “Sentidiño e responsabilidade”, sentenció.