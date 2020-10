Galicia afronta 15 días críticos en la evolución de la pandemia

Las cifras de contagiados y hospitalizados por coronavirus en Galicia siguen creciendo, y preocupa, mucho, la evolución en las dos próximas semanas. De hecho, según los expertos, “los siguientes 15 días probablemente sean críticos en la evolución de la pandemia”. No es momento de bajar la guardia sino de extremar la precaución.

No toda la comunidad se encuentra en el mismo nivel de alerta, la preocupación es alta en ciudades como Ourense y Santiago y en localidades más pequeñas. Es el caso de los 11 concellos en la lista de alerta máxima del Semáforo Covid de la Xunta. De hecho, tras la reunión del subcomité clínico de este viernes se incluyó al municipio coruñés de Ordes en el nivel máximo de alerta, el rojo, por su evolución los últimos siete días, al contar con más de 21 casos de covid-19 confirmados por PCR.

Por el contrario, ya no están en alerta máxima el concello coruñés de A Laracha, y el ourensano de Monterrei. Continúan en nivel rojo las ciudades de Ourense y Santiago de Compostela –que registran más de 120 y 112 casos confirmados por PCR, respectivamente, en los últimos siete días–, y las localidades de menos de 50.000 habitantes Arteixo, Ames, Narón, O Barco, Verín, Pereiro de Aguiar, Barbadás y O Carballiño. Todas ellas con más de 21 contagios confirmados de coronavirus en una semana.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del comité de expertos clínicos, la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, explicó que, actualmente, la incidencia del coronavirus en Galicia es de 71 casos por cada 100.000 habitantes a siete días y de 136 a 14 días, por debajo de la media nacional, aunque no “caer en la laxitud”, indicó.

El gerente del Sergas, José Flores, afirmó ante los medios que Galicia mantiene “intacta” y “garantizada” su capacidad asistencial, aún a pesar de los leves incrementos de personas ingresadas por coronavirus en los hospitales gallegos.

concellos más preocupantes En particular, el comité clínico tiene “puesto el foco” en la evolución de cuatro municipios: el coruñés de Santiago de Compostela, y los ourensanos de Verín, O Carballiño y la ciudad de Ourense.

En Ourense se detectaron 207 casos en los últimos siete días y 479 a 14, con lo que la incidencia por 100.000 habitantes es de 196 y 455 casos, respectivamente. Los datos son “bastante parecidos” a los de la semana pasada, con “cierta tendencia a mejorar”, lo que hace pensar que las medidas tomadas, que se mantienen por el momento, “son las adecuadas”, indicó Durán.

En el caso de Verín, con 39 positivos a siete días y 68 en 14, no se está “todavía apreciando una mejoría”, pero los expertos, aseguró la directora de Saúde Pública, están especialmente “preocupados” por O Carballiño, con 93 casos a siete días y 165 en 14. En este municipio se “siguen incrementando de manera paulatina el número de casos” ya que “aún es pronto para tener el resultado de las medidas de restricción de la movilidad”, dijo.

Finalmente, en el caso de Santiago, hay unas tasas de 140 casos por 100.000 habitantes a siete días y de 209 a 14, por encima de la media de Galicia, aunque se trata de cifras “contenidas” y de tendencia “decreciente”. “Hemos decidido mantener las medidas a la expectativa”, indicó Carmen Durán, recordando que en la ciudad se hacen cribados en uno de los colectivos que más preocupan, el universitario y se tomarán nuevas medidas, si es necesario, el próximo martes.

Santiago, margen de unos días para ver la evolución y decidir más medidas Preguntado acerca de la situación de las medidas restrictivas en Santiago, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, aseguró que, con los datos actuales, las medidas ya implantadas son las adecuadas. “Si los datos nos dieran otras muestras, habría que insistir en alguna medida, bajando las reuniones o tomando medidas como en Ourense, pero, de momento, no es el caso”. La incidencia acumulada en Santiago “está lejos” de situaciones como la de Salamanca, aunque eso no significa que si las cifras empeoran no se tome más medidas, “pero por el momento son proporcionadas”.

Finalmente, los doctores Sergio Vázquez y Tato Vázquez Lima recordaron la importancia de usar mascarilla en espacios cerrados, así como de evitar reuniones familiares o de amigos no convivientes. “Los siguientes 15 días probablemente sean críticos en la evolución de la pandemia en Galicia”, remataron.