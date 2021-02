Galicia comezará este xoves a administrar a vacina de AstraZeneca a traballadores de Axuda non Fogar

SANTIAGO. EP. Galicia comezará a administrar este xoves as doses recibidas da vacina de AstraZeneca entre os traballadores do Servizo de Axuda non Fogar (SAF) menores de 55 anos, un proceso que se desenvolverá "en paralelo co resto de grupos establecidos".

Así o apuntou este mércores o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que compareceu en rolda de prensa para informar os asuntos tratados na última reunión do comité clínico.

O conselleiro lembrou que as vacinas son "a gran esperanza que ten neste momento a humanidade" contra a covid-19 e garantiu que Galicia está a pór "o máximo esforzo" en vacinar á súa poboación "canto antes".

Este luns, apuntou, chegaron a Galicia 19.890 novas doses da vacina de Pfizer e 11.100 de AstraZeneca, un primeiro envío que, segundo o acordado a nivel nacional, non poderá empregarse en maiores de 55 anos, o que está a obrigar a reformular o calendario vacinal.

A comunidade terminou xa a pauta completa nas residencias de maiores e este martes concluíu a administración da segunda dose aos sanitarios de primeira liña. Paralelamente, este mércores iniciouse o proceso co resto de sanitarios.

NOVO GRUPO

A maiores, Julio García Comesaña apuntou que, mentres se dirimen outros grupos aos que poderían destinarse as vacinas de AstraZeneca cando se inicie o proceso en maiores de 80 anos, Sanidade decidiu iniciar a administración das 11.100 doses xa recibidas entre o persoal do Servizo de Axuda non Fogar menor de 55 anos, algo que comezará xa o xoves.

A nivel nacional, explicou, o relatorio sobre os próximos grupos que entrarán --entre os que se perfila o persoal de emerxencias-- "non está aínda pechado". Con todo, para non paralizar o proceso, a Xunta decidiu administralas xa neste grupo, tendo en conta que traballa con persoas de risco e que os seus datos xa foran solicitados para incluílos no plan.

Por outra banda, o conselleiro explicou que o debate tamén está aberto a suxestións a nivel nacional, como a posibilidade de adiantar a vacinación de persoas menores de 80 anos pero con patoloxías graves. Galicia, destacou, "cumprirá o que se estableza no documento marco", aínda que cunha "certa marxe de manobra".

VACINACIÓN EN DOMUSVI

Finalmente, preguntado acerca da vacinación da conselleira delegada das residencias DomusVi, García Comesaña afirmou que Galicia é "extremadamente estrita" nos criterios de vacinación e na priorización dos traballadores das residencias e dos seus usuarios.

O criterio para vacinar a todos os traballadores destes centros, dixo, "non era protexelos a eles, se non aos residentes". "Se a persona da que me fala entraba con frecuencia nas residencias, está ben vacinada, porque ese era o obxectivo do primeiro grupo", resolveu.