Galicia conta con 59 municipios que levan dúas semanas sen casos de COVID, 40 deles en Ourense

SANTIAGO. EP. Galicia contabiliza 59 municipios nos que non se rexistrou ningún caso de covid-19 nos últimos 14 días, o que implica o 18,8% dos 313 concellos galegos. De todas as localidades libres de coronavirus, a gran maioría --un total de 40-- se corresponden coa provincia de Ourense. Segundo se desprende do mapa que actualiza diariamente a Consellería de Sanidade, este número supón que o 43,5% dos municipios ourensáns levan dúas semanas sen detectar positivos.

En concreto, son Amoeiro, A Arnoia, Baños de Molgas, Beade, A Bola, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Cartelle, Castrelo de Val, Castrelo de Miño, Castro Caldelas, Cenlle, Chandrexa de Queixa, Esgos, Gomesende, A Gudiña, O Irixo, Xunqueira de Ambía, Xunqueira de Espadañedo, Larouco, Laza, A Mezquita, Montederramo, Paderne de Allariz, Padrenda, Parada de Sil, A Pobra de Trives, Pontedeva, Punxín, Quintela de Leirado, San Xoán de Río, San Amaro, San Cristovo de Cea, Taboadela, A Teixeira, Viana do Bolo, Vilar de Barrio, Vilar de Santos, Vilardevós e Vilariño de Conso.

Estes 40 municipios ourensáns libres de covid nos últimos 14 días son sete máis que os que figuraban no mapa hai unha semana, xa que se engadiron á listaxe un total de 14, mentres que outros sete saíron por detectar polo menos un contaxio: Cortegada, Maceda, Manzaneda, Oímbra, Sarreaus, Riós e Rubiá.

Tras Ourense, está Lugo como segunda provincia con máis concellos que non detectaron casos de coronavirus en dúas semanas, un total de 14 --o 20,9% das 67 localidades que a compoñen--, un máis que hai unha semana.

Trátase de Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, O Saviñao, Sober, Trabada, Triacastela e O Vicedo. Así, retiráronse da listaxe lucense Baleira, Muras, O Páramo, Portomarín e Riotorto, por rexistrar polo menos un positivo nos últimos 14 días.

Á súa vez, tan só tres dos 93 concellos da Coruña --o 3,2%-- non detectaron casos de coronavirus en dúas semanas. Con respecto á semana pasada, tan só se manteñen libres do patógeno Corcubión, Mañón e Toques, xa que Cerdido e Boimorto detectaron algún contaxio.

Mentres tanto, en Pontevedra tan só Catoira e Dozón --o 3,3% dos 61 municipios-- continúan como concellos sen novas infeccións por covid en 14 días, tras saírse deste grupo Covelo.