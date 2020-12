Galicia cumple un mes doblegando la curva con descenso de casos

··· El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, celebró este lunes que “las cosas van bien”, ya que siguen “disminuyendo los casos nuevos”, pero pidió “responsabilidad” a la ciudadanía con vistas a la Navidad. “La pandemia depende de nosotros, del comportamiento individual y colectivo”, insistió, a preguntas de los periodistas en una visita al polígono de Morás, en Arteixo (A Coruña), donde señaló que este fin de semana el número de PCR positivas “bajó” y que el domingo se hicieron más de 10.000 pruebas de coronavirus. Además, apuntó que el Servicio Gallego de Salud continúa haciendo cribados en “las áreas más castigadas”, tales como Vigo, Moaña y Boiro y demandó el “mayor respeto y responsabilidad” en las fiestas. “Si en Navidad hacemos un comportamiento responsable no habrá tercera ola”, dijo el presidente gallego. Al apelar al comportamiento individual y colectivo, insistió en que una actitud “responsable” es lo que permitirá que no haya “tercera ola”. “Si no en enero habrá dificultades”, avisó, reiterando la petición para que “las cosas sigan así”, en referencia al doblegamiento de la curva en Galicia.