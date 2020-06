Galicia en Común reclama una rectificación

críticas. La coalición Galicia En Común-Anova Mareas reclama a la Xunta que rectifique y proceda a la reapertura de los centros de día con protocolos de seguridad como hicieron o prevén hacer comunidades como Euskadi, C. Valenciana o Cataluña. Ayer, el cabeza de lista de la coalición, Antón Gómez-Reino, y la candidata Eva Solla matuvieron una cita telemática con la Plataforma de Centros de Día de Galicia, que critica la decisión de la Xunta de mantenerlos cerrados hasta septiembre. “Lo que tiene que hacer el Gobierno gallego es asumir sus competencias en materia de política social y reabrir estos espacios aplicando un protocolo para garantizar la salud de las personas usuarias”, señaló Gómez-Reino, según recoge un comunicado. Así, recuerdan que existen 14.000 usuarios de estos centros, considerados por la plataforma como “un servicio fundamental para la calidad de vida” de los mayores que, además, crea empleo y ofrece servicios “que no se pueden sustituir por atención domiciliaria”. El colectivo asegura que propusieron un protocolo “muy estricto” para extremar las medidas de seguridad y garantizar que no se produzca contagios, por lo que instan a la Consellería de Política Social a reconsiderar su decisión, que repercute en la salud de los mayores y “sobrecarga” a las familias. ecg