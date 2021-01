Galicia endurece las restricciones y toda la hostelería tendrá que cerrar a las seis

El endurecimiento de las restricciones sigue avanzando en paralelo a la imparable expansión del virus por la comunidad gallega. Dos semanas después de las celebraciones navideñas, las consecuencias de las reuniones familiares y de la relajación de las medidas ya comienzan a hacerse evidentes, con un crecimiento diario por encima de los 700 casos y con casi 9.000 contagios activos, a solo 1.400 de superar la mayor cifra de infecciones en Galicia (10.276 el día 7 de noviembre).

Ante este panorama, el comité clínico que asesora a Sanidade decidió ayer endurecer las restricciones, de manera que toda Galicia quedará bajo los dos niveles más altos de protección. ¿Qué significa eso? Sanidade no aclaró mucho más. Según lo establecido hasta ahora, la hostelería de toda Galicia tendrá que cerrar a las seis de la tarde y las reuniones se limitarán a cuatro personas no convivientes. En el caso de aquellos concellos con las restricciones más severas, no se podrá servir en el interior y en las terrazas el aforo será del 50 %. Respecto a los ayuntamientos en nivel medio alto, el aforo será del 30 % en el interior y del 50 % en el exterior.

¿Y qué sucede con los desplazamientos? Habrá que esperar hasta hoy para conocer el alcance de las decisiones tomadas. Al cierre de esta edición el comité seguía reunido y será hoy el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien informe de los detalles. El comité analizaba ayer la conveniencia de romper, al menos en algunos casos, las almendras conformadas por varios municipios para evitar desplazamientos entre concellos limítrofes. Hoy se sabrá cómo quedan las limitaciones en la movilidad.

Es previsible que también se anuncien nuevas restricciones que, según avanzó ayer Feijóo, podrían afectar a gimnasios y salones de juego o casas de apuestas. “No vamos a improvisar”, dijo el presidente, que anticipó también que las medidas no serían homogéneas para toda la comunidad. El comité clínico estudió la situación “de cada municipio y comarca” para aplicar acciones “proporcionadas” a la evolución epidemiológica, por lo que no será “un traje igual para todos”.

En un acto por la mañana, antes de la reunión del comité, el inquilino de Monte Pío se refirió a sectores como la hostelería para defender que el cierre a las 23.00 horas supondría un “riesgo más elevado” que a las 18.00 horas, ya que ciudades como Vigo o Pontevedra registran una secuencia de contagios “preocupante”, pero “menos intensa” que otros puntos en los que se permitió un horario más amplio en estos negocios, como es el caso de Santiago, A Coruña y Ourense.

Así, el presidente consideró que el objetivo en las próximas semanas es articular medidas que permitan mantener las actividades esenciales y, al mismo tiempo, frenar el virus, que es “la gran dificultad y la gran materia” para las administraciones.

“Si ahora hiciésemos un confinamiento general de la población probablemente la ola duraría menos tiempo, pero lo cierto es que necesitamos trabajar, seguir estudiando y manteniendo las actividades esenciales”, sentenció Núñez Feijóo.

El presidente no escondió su “absoluta preocupación” por las cifras de contagios y anticipó que las consecuencias de esta tercera ola de contagios serán “iguales o superiores” a las del mes de noviembre.

Sin ir más lejos, este martes se registraron otros 840 positivos (142 más que en la jornada del lunes), dejando el total de casos activos en 8.810. Cabe recordar que, hace apenas una semana, la comunidad gallega acumulaba 5.991 contagios, solo 426 más que el 23 de diciembre, víspera de Nochebuena. Es decir, que en los últimos siete días aumentaron en 2.819 y murieron 31 personas, doce de ellas el lunes.

Con estos datos en mano, la Xunta apunta a que la situación “va a seguir deteriorándose” en la próximas jornadas y a lo largo de todo enero, como una bola “que viene formándose en las últimas semanas” por causa de las “acciones individuales o colectivas” de las fiestas de Navidad. “Esta tercera ola va a ser igual o superior, yo creo que superior, a la que tuvimos en el mes de noviembre”, advirtió Feijóo.

INCIDENCIA ACUMULADA POR ENCIMA DE 300. Y es que no solo suben los casos, también la incidencia acumulada (312,72), y “las PCR positivas”, explicó Feijóo, del mismo modo que los casos detectados a tres, siete y 14 días revelan “una acumulación constante y continua” que “va a durar como mínimo” todo este mes.

La presión asistencial también sigue incrementándose, creciendo ayer hasta los 421 hospitalizados en planta (24 más) y 70 en críticos (uno menos). Esto suma 491 ingresados en los hospitales gallegos (23 más).

En general, todas las áreas experimentaron un ascenso, con la única excepción de la de Pontevedra-O Salnés, donde los ingresados se mantuvieron este martes en 55. Y, de nuevo, las áreas de A Coruña-Cee y Santiago-Barbanza se posicionaron a la cabeza en número de pacientes. La coruñesa sumó tres más, hasta los 117, con 22 en UCI; al tiempo que el distrito de la capital gallega llegó a los 112, con 7 en críticos

Por áreas sanitarias, la de A Coruña continuó siendo una jornada más la que acumuló mayor número de infectados, rebasando los 2.000 casos activos, con 2.064 (120 más que el lunes). Aunque la de Santiago le superó ayer en número de contagios detectados, con 171 PCR positivas (97 más), que elevaron su incidencia acumulada hasta los 1.810 casos (131 más).