Galicia es la autonomía con menor porcentaje de camas uci ocupadas

··· Las escuelas infantiles y centros de enseñanza no universitaria de Galicia registraron en las últimas horas un nuevo incremento de contagios, hasta los 350, nueve más que en la jornada precedente, y una nueva disminución de las aulas cerradas, 37, ocho menos. En total, son 223 los centros educativos donde se contabiliza al menos un contagio entre sus alumnos o profesorado. Al aumento global de casos han contribuido las cifras del área sanitaria de Ourense, con 82 contagios, ocho más que ayer, y diez aulas cerradas. Destaca la incidencia de la Covid-19 en el CEIP As Mercedes, con once positivos. Por contra, han disminuido en el área de A Coruña, con 68 positivos (cuatro menos que ayer) en centros escolares y una sola aula cerrada.