Galicia inicia la semana con 450 casos activos más que el pasado lunes y las ucis en aumento

Mientras se debate la próxima reapertura del ocio nocturno a principios de verano y se requiere ya de nuevas flexibilizaciones de las restricciones vigentes, todo ello amparado en el fin del estado de alarma el 9 de mayo --dentro de tan solo tres semanas--, el coronavirus sigue avanzando hacia lo que podría ser un nuevo embite en el seno de nuestra comunidad.

Este inicio de semana arranca en Galicia con 2.767 casos activos, lo que supone 74 más que el viernes, siendo ya el décimo días consecutivo de crecimiento de las infecciones en activo. Día tras días observamos que los incrementos no superan el centenar, de manera que creemos que no es para tanto y no somos conscientes de la verdadera importancia de cada repunte y del acumulado que hemos alcanzado en la última semana.

Para ponernos en antecedentes, cabe recordar que el pasado lunes 12 de abril había en la comunidad gallega 2.316 casos, y ahora hay 451 más, lo que equivale a un incremento nada desdeñable del 17%. Cuando entre el lunes 5 (2.174 casos) y el 12 (2.316), solo hubo un aumento de 142 contagios en activo, un 6% más. Es decir, de una semana para la otra hemos casi triplicado los casos.

Por otra parte, se detectaron este lunes otros 154 nuevos positivos, que se suman al cómputo global --134 por prueba PCR--. Son 34 menos que en la jornada del domingo, pero igualmente supone repuntes con respecto a semanas anteriores. Así, el lunes 12 se notificaron 126 nuevos positivos, es decir, 28 menos que este, lo que supone un incremento del 18%. Y entre el lunes 5 (112 positivos) y el 12 (126), el aumento fue de 14 infectados, un 11% más. Seguimos, por tanto, creciendo exponencialmente.

Esto también se deja sentir en el número de contagios frente al de altas. Este lunes se notificaron 154 contagios frente a tan solo 78 altas (el doble). El lunes 12 eran 126 positivos frente a 115 recuperaciones; y el día 5 eran 112 contagios frente a 100 altas.

LOS HOSPITALES A PUNTO DE SUPERAR LOS 200 INGRESADOS POR COVID DE NUEVO. Por lo que respecta al número de hospitalizados, este alcanzó los 199 (siete más), quedándose ya muy próximo de superar el umbral de los 200 una vez más, algo que no sucedía desde el pasado 6 de abril (209), hace casi quince días. El lunes 12 había 185 ingresados en los hospitales gallegos (14 menos que ahora), por lo que el aumento fue del 7%.

La situación en las ucis también dista de mejorar. Y es que ya son 33 los enfermos críticos aquejados de COVID que albergan los hospitales de la comunidad. En concreto, tres más que el día anterior. El lunes 12 eran 30 (tres menos), por lo que en estos siete días el incremento fue del 9%.