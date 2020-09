Galicia logra reducir el número de contagios tras 46 días de repuntes

Lugo. La Xunta decidió la intervención de la residencia de mayores DomusVi de Outeiro de Rei (Lugo), tras el incremento en el número de positivos por coronavirus registrado ayer.

Tras evaluar la evolución epidemiológica del centro las consellerías de Sanidade y Política Social, tomaron la decisión que busca garantizar la calidad asistencial y la correcta protección de la salud de los residentes y trabajadores.

Con la intervención sanitaria de la residencia, al igual que se hizo con la de O Incio, también en Lugo, los profesionales del Servizo Galego de Saúde harán un seguimiento médico “constante” de los usuarios de esta residencia y supervisarán la “correcta aplicación” de los protocolos aprobados por la Xunta,.

Ayer, según Política Social, el departamento autonómico tuvo conocimiento de los resultados del segundo cribado practicado en la residencia, en el que se realizaron 168 pruebas PCR tanto a residentes como a trabajadores. En él fueron detectados 94 nuevos positivos entre los usuarios y cinco entre los profesionales. Así las cosas, en total, en esta residencia el número de infectados por el virus asciende a 153 personas: 139 usuarios y 14 trabajadores, de acuerdo con los datos actualizados.

El domingo, Sanidade informó de dos fallecimientos en el Hospital Lucus Augusti vinculados con residencias. Uno de ellos, un hombre con coronavirus, fue la primera víctima de este brote registrado en el geriátrico de Outeiro de Rei.

Protesta Por otro lado, los sindicatos policiales SUP, CEP, UFP y SPP convocaron ayer una concentración ante la Delegación del Gobierno en Galicia, para exigir que se hagan pruebas para detectar posibles casos de coronavirus entre los agentes. En un comunicado, denunciaron “un nuevo atropello de la Administración del Estado y de sus responsables con los policías nacionales, sus familias y los ciudadanos gallegos”. En concreto, aludieron al brote “que ha afectado no solo a policías de la Unidad de Intervención Policial con base en Vigo, sino que se ha extendido a sus familias”. “A pesar de que algún policía presentaba síntomas cuando un grupo regresó hace días a su base de Vigo, los responsables policiales de la Comisaría y de la UIP no adoptaron las medidas preventivas”. ecg